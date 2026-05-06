«Мой сын из-за него перенес восемь операций»: в Новосибирске отложили приговор студенту, сбившему семь человек на остановке

Водителю по итогам разбирательства светят принудительные работы или реальный срок. Фото: Мария НОВИКОВА // ГАИ по Новосибирской области

В Октябрьском районном суде Новосибирска сегодня планировали вынести приговор водителю каршеринга, который сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, без прав и въехал в остановку общественного транспорта, сбив 7 человек. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Потерпевшими следователи признали двоих студенток и 13-летнего подростка. Всем им причинен опасный для жизни тяжкий вред здоровью. Мальчик после случившегося долгое время находился в реанимации, за полгода перенес уже восемь операций. Вместо него участие в деле принимает законный представитель - мать.

- Ранее привлекались к уголовной ответственности?

- Нет.

- На учете у врача психиатра, нарколога состоите?

- Нет, - вначале подсудимый ответил на вопросы судьи по анкетным данным.

ДТП, после которого 19-летний Олег Попов угодил на скамью подсудимых, случилось вечером 9 октября 2025. Студент-третьекурсник с аккаунта подружки арендовал каршеринговый «Фольксваген Поло», у него самого водительских прав не было. На улице Кирова пьяный рулевой превысил скорость, не справился с управлением, снес 7 человек, стоявших на остановке «Октябрьский универмаг», и врезался в торговый павильон.

- У меня был разрыв печени, разрыв селезенки. Селезенку в итоге удалили, печень с трудом удалось сшить. Получила многочисленные ссадины, травмы, перелом руки со смещением, пострадала также область глаза. Больничный у меня был на два месяца, после выписки я сразу же пошла учиться, потому что у меня достаточно сложное направление, и для успешного закрытия сессии мне нужно было посещать занятия. Поднималась в общежитие на 4 этаж через боль, жила через боль постоянную, - рассказала журналисту КП-Новосибирск одна из пострадавших студентка НГПУ София Огнёва.

Водителю предъявили обвинение по ч.2 ст.264 УК РФ. Он раскаялся в содеянном, с помощью матери выплатил потерпевшим в общей сложности 850 тысяч рублей, устроился на работу в детейлинг-центр и в надежде не угодить в места лишения свободы попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Принес положительную характеристику из федерации тхэквондо. Сегодня вполне мог состояться приговор, но адвокат подсудимого оказалась не готова к прениям. Услышав, что заседание отложили на 12 мая, у матери пострадавшего подростка больше других сдали нервы. В этот день ее сын, жизнь которого севший за руль пьяным Олег Попов разделил на до и после, отметит 14-летие.

- У моего сына 12 мая день рождения. Он тоже занимался тхэквондо, в тот вечер готовился к соревнованиям. Низкий тебе поклон за это! – в сердцах бросила женщина, убегающему от нее Попову. - Как мне жить? Как жить моему ребенку? – Эти вопросы повисли в воздухе.

Водителю по итогам разбирательства светят принудительные работы или реальный срок - максимум четыре с половиной года. На следующем заседании состоятся прения сторон, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения итогового решения.

