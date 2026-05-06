«Водитель бросил его и уехал»: в Новосибирске волонтеры спасают сбитого пекинеса

Новосибирские волонтеры спасают пекинеса, получившего тяжелые травмы в ДТП. Фото: animal_nsk

В конце апреля в Матвеевке неизвестный водитель сбил пекинеса и уехал, бросив животное на дороге. Прохожие нашли пса, сообщили о случившемся волонтерам и доставили пекинеса в ветеринарную клинику. Врачи после осмотра сделали неутешительные прогнозы – собаке нужно срочно проводить операцию, поскольку у пса диагностировали множественный перелом таза в восьми местах и разрыв уретры.

- Операцию проводили сразу два хирурга, она длилась 4,5 часа. Тазовые кости собирали по частям, вставили пластину, на которой все и держится. Вместе с этим ветеринары убрали поврежденную часть уретры, на время заменили мочеточник стомой. Почему временно – потому что в дальнейшем, планируется сложнейшая операция по восстановлению и формированию уретры, - поделились с КП-Новосибирск волонтеры animal_nsk, которые сейчас спасают пекинеса.

Новосибирские волонтеры спасают жизнь сбитого автомобилем пса

После операции пекинесу дали имя – Даня.

- Он три дня провел в реанимации в кислородном боксе, обмотанный проводами и капельницами как «космонавт», под пристальным вниманием докторов. Его лечение каждый день корректировалось. Послеоперационные дни стали для нас вечностью: каждый звонок из клиники ощущался как «бочка с порохом», - вспоминают волонтеры.

Состояние Дани перешло из критически тяжелого в стабильно тяжелое. Он начал самостоятельно есть и пить. Однако реабилитация будет долгой.

- Лечение предстоит очень дорогое и длительное, примерно около трех месяцев, - добавили волонтеры.

На первый этап спасения собрали 206 тысяч рублей благодаря помощи неравнодушных граждан. Но впереди у Дани долгий путь восстановления, который потребует значительных средств. Волонтеры просят оказать финансовую поддержку, чтобы дать животному шанс на нормальную жизнь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX