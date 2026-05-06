В Новосибирске ищут соседа, заварившего дверь в квартиру женщине — что ему грозит

Фото: Никита МАНЬКО.

Новый поворот получила история с заваренной дверью в квартиру на улице Гоголя. Напомним, 4 мая хозяйка не смогла выйти из квартиры: вход оказался заварен сваркой. На место вызывали спасателей, которые срезали шов и открыли дверь. Теперь в ситуации разбирается полиция.

— Проводится проверка. Причастное лицо устанавливают, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По словам жителей дома, конфликт длится не первый год: соседи жалуются, что хозяйка квартиры захламляет жилье и приносит вещи с помоек. Однако, как объясняют юристы, даже в такой ситуации тому, кто заварил дверь. придется отвечать по закону.

— В данной ситуации усматривается нарушение административного порядка. Если будет установлено, что женщине причинили вред, например, если дверь была заварена несколько дней, и женщина не могла нормально питаться или выходить, то речь уже может идти и об уголовной ответственности, — объясняет юрист Инесса Рябинина. — Не имеет значения, приносит соседка неудобства жильцам или нет. Фактически ее лишили свободы передвижения, что запрещено законом. Кроме того, речь идет о причинении вреда чужому имуществу — это порча имущества. Дверь в любом случае была повреждена, так как ее вскрывали, и очевидно, что при этом она была испорчена.

Если виновного найдут, то хозяйка квартиры может потребовать компенсировать ущерб. Также речь может идти о компенсации морального вреда, если пострадавшая подаст соответствующий иск.

— Важно понимать: в данном случае речь идет не просто о двери. Фактически ее заперли в квартире. Если бы хотели просто заварить дверь, можно было бы дождаться, когда она выйдет. Здесь действия были направлены непосредственно на нее — на ее здоровье и жизнь. Это недопустимо.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ХОЗЯЙКЕ КВАРТИРЫ

Ранее соседи рассказывали, что 45-летняя Инга*, по их словам, годами захламляет жилье и приносит вещи с помоек.

— Видимо, кого-то из жителей уже просто достало, потому что она таскает мусор с помойки. Летом окна в доме вообще невозможно открыть — тараканы ползут по внешней стене. Бесконечные разговоры с ней ни к чему не привели, — говорила старшая по дому Евгения.

По словам жильцов, женщина избегает встреч с соседями и может попадать в квартиру через балкон, подставляя лестницу.

— Она днем в квартиру не заходит, прячется. В квартиру иногда через балкон попадает, подставляет лестницу и залезает на второй этаж.

Несмотря на жалобы и обращения, решить проблему через суд ранее не удалось.

*Имя изменено

