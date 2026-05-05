6 мая в Новосибирске будет дождь и +20 градусов.

Перед праздниками в городе станет пасмурно, но по-прежнему будет тепло. Какая ожидается погода в Новосибирске на 6 мая 2026 — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 6 МАЯ

Погода 6 мая будет умеренно теплой, но дождливой. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 6 МАЯ

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 6 мая температура повысится до +9…+11 градусов, а днем будет +18…+20. По Новосибирской области ночью температура повысится до +8…+13, местами +2…+7, а днем — до +18…+23 градусов.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 6 МАЯ

Ожидается переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди и грозы. По Новосибирской области в южных районах также пройдут небольшие дожди.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 6 МАЯ

Атмосферное давление ожидается нормальное и составит 742-744 миллиметра ртутного столба.

