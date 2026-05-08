Спасали великие картины, лепили пельмени для бойцов и встречались с Мессингом: как Новосибирск пережил четыре года войны

Рассказываем, как Новосибирск жил в годы Великой Отечественной войны. Фото: Предоставлено Музеем Новосибирска

Когда в Новосибирск пришла война, город словно оказался на грани между прежней мирной жизнью и новой суровой реальностью. Еще вчера звучала музыка, открывались выставки и строились планы на будущее, а уже сегодня улицы наполнились тревожными новостями и очередями в военкоматы.

Новосибирск принял десятки эвакуированных заводов, музеев и театров, а также тысячи беженцев, в том числе из Ленинграда. Здесь производили боеприпасы, самолеты и продовольствие для фронта. Мы подробно расскажем о том, как город жил в эти грозные годы, а сильные люди прокладывали путь к Победе.

«МЫ ОТМЕТИЛИ ВЫПУСКНОЙ»

22 июня 1941 года выпало на воскресенье - обычный летний день, который в Новосибирске начинался спокойно и даже беззаботно. Город жил привычной жизнью, улицы утопали в зелени, во дворах мужчины играли в домино, а из открытых окон доносились звуки патефонов. Война пришла в Новосибирск ближе к вечеру, через 8 часов после ее начала.

- Кто-то собирался в кино - в кинозале «Октябрь» (ныне «Победа») шла американская «Песнь о любви»; кто-то в театр - в «Красном факеле» давали «Машеньку» в постановке Веры Редлих, а в летнем театре сада имени Сталина - «Баядерку» Имре Кальмана; кто-то наряжался на открытие нового городского сада у Театра юных зрителей, которое начиналось в 9 часов вечера. Читаем заголовки газеты «Советская Сибирь»: «Звенья борются за урожай», «Строго проверяем комбайны», «О дне выборов депутатов», «Прием в вузы». Это утро 22 июня, войны еще нет. На следующий день газету как подменили: «Слово гнева и решимости», «Ответ железнодорожников Кузбасса», «Заменим мужей и братьев», «Трудиться, не жалея сил», - рассказывает сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев в книге «Новосибирск военный».

Для многих школьников этот день стал особенно запоминающимся, ведь проходили выпускные вечера. Вчерашние ученики радовались окончанию учебы, гуляли, смеялись, строили планы…

- Народ шел отдыхать - там же Обь, красота, Заельцовский парк. Родители пионеров разберут, и мы отдыхать будем. Вдруг около 8 часов народ из парка пошел валом. Мы ничего понять не можем. И включили репродукторы. Молотов говорит: «Началась война», - вспоминала труженица тыла, известный новосибирский педагог Сальма Андреевна Торф.

О начале войны жители города услышали ближе к вечеру по радио и из уличных громкоговорителей. Весть о нападении Германии на Советский Союз быстро распространилась по всему Новосибирску. Почти сразу в центре города состоялся митинг, на котором люди заявили о готовности защищать страну. Уже через несколько минут после объявления в военкомат пришел первый доброволец. История сохранила его фамилию - это был слушатель партийных курсов Совин.

- У людей был шок, многие просто не могли поверить. У нас с Германией был пакт о ненападении, людям годами внушали уверенность в непобедимости Красной армии. Казалось, что решиться на нападение на такую силу - все равно что обречь себя на гибель. Некоторые думали, что, скорее всего, это провокация на границе и завтра все благополучно разрешится, - продолжает Голодяев.

В 16.57 руководство области получило из Москвы телеграмму с сообщением о введении всеобщей мобилизации с 23 июня в связи с начавшейся войной. Реакция жителей Новосибирска была мгновенной: уже к концу июня в военкоматы поступило почти 7 тысяч заявлений от желающих отправиться на фронт. Среди добровольцев оказалось около 2,5 тысячи женщин, а примерно 4 тысячи заявлений было подано в первые же дни.

Митинг рабочих Новосибирского жиркомбината 24 июня 1941 года. Фото: Предоставлено Музеем Новосибирска

А еще горожане массово отправились в ЗАГСы. В первые дни войны количество зарегистрированных браков увеличилось примерно в 10 раз по сравнению с предыдущей неделей. Особенно часто вступали в брак военнослужащие и пары, которые до этого жили вместе без регистрации и уже имели детей.

СПАСАЛИ КАРТИНЫ

Сибирь вскоре стала одним из важнейших тыловых центров страны. Сюда эвакуировали заводы, специалистов, а также культурные ценности.

Новосибирск временно превратился в своеобразную культурную столицу: сюда привозили произведения искусства, театры, музыкантов. Особенно сложной была эвакуация картин из Третьяковской галереи. Несмотря на указания сворачивать полотна прямо с рам, сотрудники музея рискнули нарушить приказ, чтобы сохранить шедевры в целости. Их усилия оправдались: коллекции благополучно прибыли в Сибирь.

Строительство оперного театра, 1941 год. Фото: Предоставлено Музеем Новосибирска

Даже гигантские полотна, такие как «Явление Христа народу» Александра Иванова, удалось доставить, несмотря на все трудности. Картины хранили в здании недостроенного оперного театра, который стал крупнейшим хранилищем музейных ценностей. Однако условия там были далеки от идеальных: сухой воздух мог повредить полотна.

- Зимой для сохранности картин и экспонатов в помещениях поддерживали постоянную температуру. Чтобы протопить здание, в день требовался вагон угля. Летом, в жару, в помещении нужно было поддерживать постоянную влажность: мочили и развешивали простыни, на балконах просушивали огромные ковры и гобелены. Когда повесили гобелен «В память Чесменской победы», прохожие останавливались, - говорят в Музее Новосибирска.

В годы войны Новосибирск стал не только промышленным, но и культурным центром. Здесь проходили концерты, выступления и выставки. В город приезжали выдающиеся деятели искусства, среди них - композитор Дмитрий Шостакович. Именно в Новосибирске впервые прозвучала его Седьмая симфония в исполнении эвакуированного оркестра Ленинградской филармонии.

Тем временем промышленность города работала на пределе возможностей. На заводах выпускали самолеты, боеприпасы, технику. Без остановки делали истребители Як-3, Як-7, Як-9. В основном работали женщины и дети 12 - 14 лет, за день собирая по 30 аппаратов. Действовал лозунг: «Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт». Условия были тяжелыми: люди часто ночевали прямо у станков. Продукты распределяли по карточкам: хлеб - по 800 граммов ежедневно, в месяц - 1,2 кило крупы, по 400 граммов сахара и жиров и 1,8 килограмма мяса. Карточки пытались подделать, отобрать, а потеря карточки буквально означала голод.

Объявление на городских улицах. Фото: Предоставлено Музеем Новосибирска

В первые месяцы войны перед Новосибирском поставили срочную задачу - как можно быстрее построить аэродром при заводе имени В. П. Чкалова, чтобы испытывать новые самолеты. Работы велись в тяжелых условиях, и к строительству привлекли политзаключенных. Сам Новосибирск при этом оставался вдали от боевых действий. В небе летали только советские самолеты, не было ни бомбежек, ни выстрелов. Но город жил в постоянном напряжении: заводы работали без остановки, производя все необходимое для фронта - от техники и оружия до одежды и продовольствия.

Жители активно помогали армии. По всей стране проводились акции поддержки, и новосибирцы принимали в них живое участие. Например, в конце 1941 года жители Татарского района приготовили 100 тысяч пельменей из собственных запасов и отправили их солдатам на фронт. Зимой такую еду было удобно перевозить: холод служил естественным холодильником.

В разных районах собирали деньги, продукты и скот для нужд армии. Люди отдавали все, что могли, несмотря на собственные трудности. Даже сладости считались редкостью, но иногда в посылки для бойцов все же добавляли пряники и конфеты, стараясь хоть немного поддержать защитников Родины в тяжелое время.

Каждая весть с фронта - событие. Фото: Предоставлено Музеем Новосибирска

МЕССИНГ В СИБИРИ

Среди деятелей культуры, которых эвакуировали в Новосибирск, оказался и человек, вокруг которого до сих пор ходит множество легенд, - Вольф Мессинг. Его называли по-разному: гипнотизером, иллюзионистом, менталистом, а иногда и просто тонким психологом. Его выступления неизменно собирали полные залы, а главным номером программы считались опыты, связанные с «чтением мыслей».

Мессинг - один из самых загадочных иллюзионистов. Фото: Архив Библиотеки сибирского краеведения

Мессинг жил в Доме артистов и регулярно выступал перед рабочими заводов и ранеными в госпиталях. Его программа под названием «Психологические опыты» производила сильное впечатление на зрителей. В условиях войны людей волновал один и тот же вопрос: когда же наступит Победа?

- У Мессинга было выступление то ли в госпитале, то ли на сцене оперного театра, который тогда был закрыт для публики как театр, но в здании часто проходили собрания и концерты. Его спросили: «Когда закончится война?» И он не задумываясь ответил: «8 мая». Но год не сказал, - уточняет Константин Голодяев.

По другим рассказам современников, Мессинг назвал 1945 год, не сказав конкретной даты. Позже эти слова соединили, и появилась красивая легенда о точном предсказании. Однако документальных подтверждений этому нет.

Возвращение домой - конец войны. Фото: Предоставлено Музеем Новосибирска

Зато достоверно известно, что именно в Новосибирске произошли важные перемены в его личной жизни. После одного из концертов к нему подошла Аида Рапопорт и указала на недостатки в работе конферансье. Мессинг предложил ей самой попробовать свои силы, и вскоре она стала частью его коллектива, а затем и супругой. Позже они вместе уехали в Москву.

С именем Мессинга связана и история о помощи фронту. Сохранились воспоминания летчика Константина Ковалева, которому артист якобы подарил самолет, построенный на личные средства. Сам Мессинг утверждал, что пожертвовал средства на два самолета, за что получил благодарность от Сталина. Однако поздние исследования ставят его бескорыстие под сомнение.

- В Санкт-Петербурге было проведено журналистское расследование. Все жители страны от мала до велика собирали деньги в фонд Красной армии. Но вот Мессинг с этим как-то не торопился. И вот когда его уже напрямую попросили об этом, он дал всего 50 тысяч рублей. По тем временам это были огромные деньги для рабочего, но не для артиста такого уровня. Есть версия, что потом у Мессинга была встреча в органах, после чего артист направил на постройку самолета миллион рублей. Затем в газете «Правда» появилась статья о том, что мэтр советской эстрады дарит фронту самолет, - добавляет краевед.

