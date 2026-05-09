«Пуля разорвалась, ранила, но он вернулся в строй»: воспоминания фронтовиков о Великой Отечественной войне — их подвиги не будут забыты

Сибиряки в Житомирской области на 30-летие Победы. Фото: Музей Новосибирска

Новосибирцы в годы Великой Отечественной войны сражались на фронте и трудились в тылу, защищая страну и приближая Победу. Их подвиги редко описывались громкими словами — чаще это были короткие фразы в воспоминаниях: «выполнил приказ», «остался в строю», «отбивались как могли». Но за этими словами стоят реальные события, связанные с риском, потерями. Мы собрали четыре истории о таких подвигах.

МИННОЕ ПОЛЕ ПОД ОГНЕМ

В 2020 году правнук фронтовика, Алексей Шелехов, провел большое исследование боевого пути своего прадеда, родившегося в Мошковском районе. Александр Алексеевич Давыдов служил в 65-й стрелковой дивизии, которая была переброшена с Дальнего Востока под Ленинград для участия в операции по прорыву блокады. Бои под Тихвином имели стратегическое значение: от их исхода зависело снабжение осаждённого города.

Александр Алексеевич Давыдов со своими братьями. Фото: Семейный архив Арсения Шелехова

В ноябре 1941 года, в ходе наступательных действий, Давыдов получил приказ, который требовал предельного мужества. Александр Давыдов участвовал в освобождении дороги на блокадный Ленинград

— 65-я стрелковая дивизия была направлена на фронт, но вместо московского направления её перебросили под Тихвин, после того как его захватили немецкие войска. Это поставило блокадный Ленинград в ещё более тяжёлое положение — город оказался практически отрезан от снабжения. Дивизии поручили участвовать в наступлении: атаковать противника, окружить его и вернуть Тихвин, чтобы восстановить связь с городом. Работа в минном поле — одна из самых опасных задач на войне. Любое неверное движение могло привести к гибели всей группы. Тем не менее приказ был выполнен полностью, — рассказал Алексей Шелехов.

В ходе этой операции отличился один из бойцов: 21 ноября он с группой получил приказ сделать проходы в минном поле. Задача была выполнена, и при этом удалось захватить пленного, за что он был награждён медалью «За отвагу».

ОСТАТЬСЯ В СТРОЮ ПОСЛЕ РАНЕНИЯ

Другими воспоминаниями делился фронтовик Михаил Алексеевич Мезин. Он прожил долгую жизнь — умер в ноябре 2024 года, когда ему исполнилось 100 лет. Он ушёл на фронт добровольцем в 17, своё боевое крещение получил в Сталинградской битве — одном из самых тяжёлых сражений войны. Там он был ранен, но остался в строю.

— Война сильно изменила людей: она сплачивала, учила взаимовыручке и ответственности друг за друга. На фронте все были равны, ты с ними из одного котелка ешь, — рассказывал Мезин. — Различий между офицерами и солдатами в быту не ощущал, я сам позже стал офицером, но питался так же, как и остальные, теми же сухарями.

Фронтовая жизнь была тяжёлой: нехватка продовольствия, сложные погодные условия, перебои со снабжением. Он вспоминает, как на Северо-Западном фронте весной снег доходил до пояса, а затем таял, превращая местность в непроходимую. В таких условиях бойцы на себе переносили боеприпасы. Под Сталинградом стало немного легче с питанием, но во время наступления приходилось есть то, что удавалось захватить у противника.

Один эпизод боя под Сталинградом особенно запомнился. Боец увидел, как в него летит пуля, но увернуться было невозможно

— Пуля попала в карман с патронами, взорвалась, осколком ранила бедро. Вернулся я в траншею. Санитар вытащил осколок, забинтовал. Я остался в строю, — вспоминал Мезин.

Это решение — не уходить с позиции после ранения — отражает ключевую черту фронтового героизма: способность продолжать выполнять задачу даже при физической боли и угрозе жизни. В дальнейшем Мезин получил ещё одно ранение, но снова вернулся к службе.

— О страхе никогда не думал. Цель была одна — попасть в окоп к немцам. На фронте больше всего хотелось одного — чтобы война закончилась. Ради этого солдаты были готовы терпеть любые лишения.

УДЕРЖАНИЕ ПЛАЦДАРМА НА ДНЕПРЕ

Анцупов в начале 1960-х. Фото: Музей Новосибирска

Далеко за пределами Новосибирска известно и имя Александра Яковлевича Анцупова. Герой Советского Союза, родившийся в селе Федосиха нынешнего Коченевского района, участвовал в одной из самых сложных операций Великой Отечественной войны — форсировании Днепра. Это была масштабная наступательная операция, сопровождавшаяся огромными потерями и ожесточённым сопротивлением противника.

— В Омске я попал в Танковое училище на трехмесячные курсы, где я учился на радиста. И вот, когда еще не прошло три месяца, уже Курская дуга… Полк отправили туда, потом нас перебросили Тулу защищать, Ясную поляну. Мы были в резерве главнокомандующего, нас готовили не для Курской дуги, а для форсирования реки Днепр. Чтобы когда оборону прорвут, мы сходу шли к Днепру гнать немцев, чтобы их захватить и уничтожить. Чтобы они не перебрались на другую сторону. Там уже была битва, семь дней они бились на Курской дуге. Множество было потерь с обеих сторон. Но никак не могли прорвать оборону, поэтому и нашу армию тоже ввели. За двое суток мы вышли на подступы к городу Мценск. В июле вступили в тяжелый бой, — делится воспоминаниями Александра Анцупова Музей Новосибирска.

После переправы его подразделение оказалось в крайне тяжёлом положении. Немецкие войска предпринимали постоянные атаки, стремясь сбросить советские части обратно в реку. В этих условиях группа Анцупова оказалась практически отрезанной:

— Было 24 человека, а стало 4… отбивались как могли. На пушке остался Коля один, заряжающий погибает, командира ранило, подносчика тоже убили, он один остался. Мы пустили в ход «ракету», «Катюш» они наших очень боялись. И отбились. И вот остались вчетвером, сели на станину на опушке, обнялись и заплакали… На этом клочке земли погибло 150 тысяч наших солдат.

Бои продолжались долго и были крайне ожесточёнными. Позже подразделение участвовало в освобождении городов Житомира, Бердышева, Проскурова, неся серьёзные потери. За проявленное мужество в этих боях Анцупову было присвоено звание Героя Советского Союза, хотя сам он узнал об этом не сразу, так как был ранен и продолжал воевать в других частях.

