МЧС предупреждает: в период со 2 по 3 мая ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду

Ксли начало майских празжников порадовало сибиряков жарой, то в воскресенье небо снова затянет тучами. Какой будет погода в Новосибирске 3 мая 2026 — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 3 МАЯ

Ночьв воскресенье выдастся неспокойной: по области ожидаются кратковременные дожди, грозы и шквалистый ветер. Днем осадки прекратятся, однако к вечеру погода снова начнет портиться.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 3 МАЯ

Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов.

Днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и грозы. Температура воздуха поднимется до +14…+19 градусов.

Ветер западный: ночью его скорость составит 10–15 метров в секунду, местами с порывами 17–22 метра в секунду, а при усилении — до 25 метров в секунду и более. Днем ветер немного стихнет — 5–10 метров в секунду, но порывы все еще могут достигать 15 метров в секунду.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 3 МАЯ

Ночью преимущественно без осадков. Во второй половине дня местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 3 МАЯ

Атмосферное давление в воскресенье составит 745,1 миллиметра ртутного столба.

