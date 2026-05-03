«Папа, я жить хочу»: у шестилетнего мальчика случился инсульт — спасение ребенка стало настоящим чудом

Родные делают все необходимое, чтобы Андрей как можно быстрее восстановился. Фото: предоставили родители мальчика.

Беда пришла в башкирскую семью летом 2025 года: шестилетний Андрей внезапно закричал от боли, схватился за голову. Сначала башкирские врачи заподозрили отравление, но вскоре выяснилось — у ребенка произошел инсульт из-за врожденной патологии сосудов. Спасти его смогли новосибирские нейрохирурги из НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина. Подробнее — в материале КП-Новосибирска.

«СЫН НА ГЛАЗАХ СТАЛ ТЕРЯТЬ СИЛЫ»

Андрею внезапно стало плохо 6 июня 2025 года.

— Сын резко закричал: «Мама, у меня голова болит!» — и буквально на глазах стал терять силы. Мы сразу повезли его в больницу, но там сначала подумали, что это обычное отравление, — рассказал КП-Новосибирск Сергей, отец мальчика.

Сутки ребенок провел в сельской больнице, но его состояние не улучшалось. Тогда его срочно перевели в Уфу, в республиканскую клинику. После обследования врачи поставили страшный диагноз — врожденная артериовенозная мальформация сосудов головного мозга. Она и привела к кровоизлиянию.

— Нам сказали, что у него произошел разрыв сосуда и образовалась гематома. Мы вообще не знали, что у него есть такая патология. Он рос обычным, здоровым ребенком, никогда ни на что не жаловался, — говорит Эльвира, мама мальчика.

Андрей оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

— Сына хотели отправить в Санкт-Петербург, но там отказали. В итоге сделали телемедицинскую консультацию с Новосибирском, и только там согласились нас принять, — объясняет Сергей.

Квоту оформили две недели, но из-за состояния ребенка перелет был запрещен — могли возникнуть осложнения.

— Нам прямо сказали: есть риск повторного кровоизлияния. Поэтому мы поехали поездом: сын понимал, что нельзя резко двигаться, старался лежать спокойно. Мы ехали и просто молились, чтобы доехать, — рассказывает отец.

10 ЧАСОВ НАДЕЖДЫ И СТРАХА

В Новосибирске мальчика обследовали и назначили срочную операцию: она длилась 10 часов.

— Нам сразу сказали о рисках. Говорили, что он может остаться инвалидом, может не ходить. Но другого варианта просто не было, — говорит Сергей.

Пока врачи боролись за жизнь ребенка, родители ждали под дверями операционной.

— Это невозможно описать. Каждая минута тянулась как вечность. Мы просто сидели и верили, что он справится, — вспоминает мама мальчика. — После операции нам сказали, что все прошло хорошо, его перевели в реанимацию. Но ночью у него начались судороги, нас снова вызвали. Проверяли, не произошло ли повторное кровоизлияние. К счастью, все обошлось, через день его перевели из реанимации.

После операции у Андрея частично нарушилась память.

— Он мог сказать «папа», но не вспоминал мое имя. Иногда забывал слова, не мог объяснить, что хочет, — рассказывает Сергей.

Но уже в сентябре мальчик смог пойти в первый класс. Учиться Андрею пока непросто, но он старается — занимается с логопедом и психологом.

— Нам врачи сказали: радуйтесь, что он в таком состоянии. Все могло быть гораздо хуже, — вспоминает Эльвира.

Сейчас мальчик постепенно возвращается к обычной жизни. Семья уверена: их сын справился благодаря своему характеру.

— Андрей ни разу не плакал, только однажды сказал: «Папа, я хочу жить». Даже в реанимации держался, хотя нам говорил, что боится. Он очень сильный, — говорит отец. — Мы очень благодарны новосибирским врачам, которые спасли нашего ребенка! И спасибо всем коллегам с работы, которые помогли собрать деньги на лечение нашего сына.

