Почти летняя жара продолжает радовать сибиряков в майские выходные. Какой будет погода в Новосибирске на 2 мая 2026 – в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 2 МАЯ

Скорость ветра в Новосибирске ночью составит 4-9 метров в секунду. Днем будет более ветрено: ветер достигнет скорости 9-14, а местами до 19 метров в секунду.

В Новосибирской области и ночью, и днем ожидается такая же скорость ветра. Однако днем возможны порывы до 23 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 2 МАЯ

Ночью в Новосибирске столбики термометров покажут +12...+14 градусов, в пригороде +9...+11. Днем потеплеет до +24…+26 градусов, к вечеру температура немного опустится, составив +14…+19 градусов.

В Новосибирской области ночью будет +12…+17, местами +6…+11 градусов. Днем потеплеет до +21…+26, местами +14…+19 градусов.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 2 МАЯ

В Новосибирске синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Дожди на всей территории области не ожидаются.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 2 МАЯ

В Новосибирске 2 мая столбики барометров покажут от 745 до 763 миллиметров ртутного столба, что считается приближенным к норме значением.

