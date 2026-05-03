«Схватили за волосы и протащили по асфальту»: в Новосибирске двое парней избили девушку за отказ познакомиться

На нападавших написано заявление в полицию. Фото: Предоставлено пострадавшей

В ночь с 1 на 2 мая в центре Новосибирска двое молодых людей жестоко избили девушку. Инцидент случился у одного из баров на улице Коммунистической.

Как рассказала КП-Новосибирск знакомая пострадавшей, парни захотели познакомиться с девушкой, но она с ними общаться не стала.

- Мою подругу жестоко избили за отказ познакомиться. Они подошли сзади, схватили её за волосы и несколько раз протащили по асфальту. Подруга была одна, было уже за полночь, никто сразу не помог. Потом нападавшие увидели, как к ним приближается полицейский, побежали к своей машине и уехали, — рассказала КП-Новосибирск подруга пострадавшей, Надежда.

Пострадавшая девушка позвонила Надежде сразу после случившегося, Надежда сразу к ней поехала.

- Подруга была в шоковом состоянии, жаловалась на сильную боль по всему телу. Она была в ужасе после нападения, не успела запомнить приметы нападавших или детали их одежды, — говорит Надежда.

Однако ей удалось сфотографировать автомобиль, на котором скрылись нападавшие.

- Подруге сейчас тяжело, все болит. Сначала мы поехали в больницу, но там была огромная очередь. Мы решили, что дома обработать раны будет быстрее, — добавляет Надежда.

Заявление в полицию пострадавшая девушка уже написала, правоохранители ищут нападавших. Обстоятельства произошедшего выясняются. Надежда просит очевидццев нападения или тех, кто что-то знает о нападавших, связаться с нет по тел. 8-913-903-76-18

