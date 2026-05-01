«Протащил ребенка по асфальту»: в Новосибирске судят водителя автобуса, сбившего 9-летнего мальчика

Суд начнет рассматривать дело о ДТП. которое произошло днем 21 мая 2025 года возле остановки «Татьяны Снежиной». По версии полицейских , автобус «Нефаз» двигался по маршруту, остановился у стоп-линии. Затем водитель решил проскочить перекресток и стартовал на мигающий красный, и в этот момент на дорогу выехал ребенок на самокате.

- Мальчик ехал вне пешеходного перехода. Автобус сбил школьника, протащил по асфальту и наехал колесом. От боли ребенок кричал, - сообщили очевидцы.

Прохожие вызвали скорую, мальчика увезли в больницу с серьезными травмами: ему содрало кожу на правой голени и бедре, повредило колено и мышцу. Левая нога была вся в ссадинах. Ребенок ударился головой и получил закрытую черепно-мозговую травму.

Врачи оперировали 9-летнего мальчика четыре часа: пересадили часть кожи с левого бедра на правую ногу. Ребенок три недели провел в больнице: по по заключению врачей, он потерял трудоспособность на треть.

- За рулем автобуса «Нефаз» находился 52-летний Семен Птушкин*, ранее не судимый. Он признал вину, извинения не приносил, помощь ребенку не оказывал. Работал водителем автобуса, своих детей не имеет, - сообщила КП-Новосибирск Жанна Леонова, старший помощник прокурора Октябрьского района.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. Суд отпустил обвиняемого под подписку о невыезде. В апреле уголовное дело поступило в Октябрьский районный суд, в ближайшее время будет назначена дата первого заседания.

*Имя изменено

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске автобус сбил трехлетнюю девочку на пешеходном переходе

В Новосибирске маршрутка сбила насмерть девушку-милиционера

В Новосибирске маршрутка сбила 9-летнего мальчика

