«Ждите, я прилечу на крылышках»: как из-за ревности летчик протаранил на самолете многоэтажку

Самолет протаранил дом между третьим и четвертом этажами. Фото: bsk.nios.ru

26 сентября 1976 года в Новосибирске произошла трагедия, которая долгое время была засекречена. Пилот на угнанном самолете врезался в жилую пятиэтажку, где жили его бывшая жена с маленьким сыном и теща. Хотел так отомстить за развод (женщина бросила его из-за алкоголизма). Своей экс-супруге сказал за несколько дней до трагедии: «Ждите, я прилечу на крышках во вторник». Но бывшая жена не предала значения этим словам.

О страшной трагедии молчали два десятка лет, да и сейчас жильцы тихого квартала у площади Станиславского неохотно вспоминают события тех лет. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

ВСЕ ТИХО НА УЛИЦЕ СТЕПНОЙ

47 лет спустя пятиэтажка на Степной, 43/1 мало, чем отличается от хрущевок по соседству. Ее давно починили и сейчас не скажешь, что дом пережил таран самолета.

Так сейчас выглядит пятиэтажка. Фото: Надежда РЫЖКИНА

— Я что-то слышала, что летчик врезался в подъезд, — говорит корреспонденту КП-Новосибирск женщина с малышом-детсадовцем за руку. — Но особо ничего не знаю. Повесили бы хоть табличку мемориальную.

В доме в основном – молодые жильцы, и не все знают о трагедии. Но, все-таки, нам удалось найти тех, кому события 76-го года врезались в память.

На стенах нет памятных дощечек. Фото: Надежда РЫЖКИНА

— Мне было 12 лет, жили недалеко на улице Тихвинской. В то воскресенье мы с папой шли утром на огород, а у дома на Степной уже работали пожарные, выставляли оцепления. Проводилась эвакуация и работали спасатели. В моей детской памяти отложилось, что говорили, якобы летчик встал на крыло и кричал: «Прощайте, товарищи!» Вот такие сплетни. Уже вечером, возвращаясь с огорода, мы видели, как часть обгоревшего дома закрыли брезентовыми полосками, а оцепление расширили. Приезжали машины с досками для установки забора, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Андрей Грищенко.

Утром во дворе стоит тишина и почти безлюдно. Фото: Надежда РЫЖКИНА

В 1976 году о смертельном ЧП ни из газет, ни по телевизору узнать было нельзя, информация передавалась только из уст в уста. Ходили слухи, что летчик захотел убить то ли жену из-за развода, то ли тещу, но промазал. Посмотреть на страшные последствия мести приезжали даже с дальних концов Новосибирска.

Гуляют только коты, не боящиеся чужаков Фото: Надежда РЫЖКИНА

— Моя мама была тогда ребенком, рассказывала, как вместе с отцом поехала туда с проспекта Дзержинского. Разрушенная часть дома была накрыта черным брезентом или тентом. В то время людей берегли от негативной информации, все замалчивали и прятали. Уже много позже в этом подъезде купила квартиру я, но соседей никогда не расспрашивала, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Мария Матвиенко.

О трагедии местные жители до сих пор вспоминают с неохотой. Фото: Надежда РЫЖКИНА

МОЛОДОЙ КАРЬЕРИСТ

Так что же случилось на самом деле? Те, кто был дома, утром 26 сентября проснулись от странного жужжания. Совсем низко над районом кружил самолет Ан-2. Он сбил несколько антенн, на третьем круге набрал высоту и на всей скорости понесся в стену здания. В 08.20 он протаранил пятиэтажный дом и пробил двухметровую дыру между третьим и четвертым этажами. Хвост самолета рухнул вниз, авиационный бензин, которым самолет был заправлен под завязку, вылился внутрь подъезда и вспыхнул. Вместе с летчиком погибли еще 11 человек. За штурвалом находился 23-летний Владимир Серков. Пошел на этот жуткий шаг из-за ревности.

Четырьмя годами ранее Владимир окончил Бугурусланское летное училище, пришел в Томский объединенный отряд вторым пилотом Ан-2. Тогда же обручился с девушкой Татьяной, у пары родился сын Рома. Еще через год Серков перевелся в 116-й летный отряд Новосибирского авиаотряда, а в 1975 вступил в должность командира.

На этом успешные события в жизни пилота закончились. По рассказам одних, Серкову грозило понижение до простого техника из-за страсти к алкоголю. Другие говорят, летчик оставался на хорошем счету у начальства. Но во всех версиях есть общее: у молодого командира не ладилось в семье.

Спустя почти полвека на пятиэтажке не осталось никаких следов разрушений. Фото: bsk.nios.ru / Надежда РЫЖКИНА

ЗАСТАЛ ЖЕНУ С ДРУГИМ

Позже Татьяна расскажет следствию, что задолго до катастрофы у мужа случился эпилептический припадок. В 1974 году он ударился головой, упав с кедра в лесу, а в 1975 его вытолкнули из автобуса. Неизвестно, что вызвало хроническую болезнь, но Владимир жаловался на частые головные боли. В больницу не ходил: боялся, что из-за проблем со здоровьем его лишат работы.

Психическое состояние только ухудшалось, Серков срывал гнев на близких и впадал в истерики. Возможно, сильно подливали керосина в огонь семейных страстей тесть и теща. Закончилось тем, что Татьяна забрала сына, переехала к родителям в тот самый дом – на Степной, 43/1. При этом запретила Владимиру видеться с ребенком, подала заявления на развод.

На 30 сентября был назначен суд. Владимир успел побывать в командировке. Вернувшись 25 сентября, заметил супругу в компании с новым кавалером. Это настолько вывело пилота из себя, что он ударил жену, поднялся вслед за ней до квартиры и продолжил побои. За Таню вступилась ее мама. Летчик не успокоился, у него зародился план мести. Уходя, разъяренный Серков сказал: «Ждите, я прилечу на крылышках во вторник!».

Потом сослуживцы будут уверять, что Серков выглядел здоровым. Тем более, проходил медосмотр. Однако следователи заключили, что причиной трагедии стала именно психическая неуравновешенность командира.

Обломки самолета перед входом в подъезд. Фото: bsk.nios.ru

«ИЩИТЕ МЕНЯ НА УЛИЦЕ СТЕПНОЙ»

26 сентября Серков прибыл на аэродром Северный в 7.15 — почти за три часа до запланированного вылета, но никого это не насторожило. Он спокойно прошел медицинский контроль. Дежурный хорошо знал Серкова, поэтому без подозрений отдал ему ключи от самолета.

Летчик запросил разрешение перегнать борт на другую стоянку, но вместо этого пошел на взлет. Диспетчеры замешкались и пару минут только пытались понять, что происходит:

— Где вы находитесь?

— Над Затоном нахожусь.

— 868-й, а вы куда пошли?

В 8.11 Серков передал:

— Ищите меня по улице Степная, дом сорок три дробь один, прощайте!

Больше на сообщения диспетчера он не отвечал…

Жертвами смертника стали посторонние люди. Четырехлетний Егор и его мама Маргарита Пушенко из квартиры 10 получили сильные ожоги и умерли в больнице спустя несколько дней. Шестилетние братья Саша и Олег Тяпкины и их 25-летняя тетя Галина Дегтярева из квартиры 12 погибли на месте. Мама дошколят не перенесла горя и через неделю умерла от сердечного приступа.

Многие квартиры выгорели от пожара. Досталось и квартире, где жили адресаты мести. Но ни жены, ни тестя с тещей, ни ребенка в тот час дома не было. Семья после этого переехала в центр города, а воспоминания о кошмаре так и остались на улице Степной.

26 сентября 1976 года в Новосибирске произошла трагедия, которая долгое время была засекречена. Пилот на угнанном самолете врезался в жилую пятиэтажку, где жили его бывшая жена с маленьким сыном и теща. Хотел так отомстить за развод (женщина бросила его из-за алкоголизма). Своей экс-супруге сказал за несколько дней до трагедии: «Жлите, я прилечу на крышках во вторник». Но бывшая жена не предала значения этим словам.

О страшной трагедии молчали два десятка лет, да и сейчас жильцы тихого квартала у площади Станиславского неохотно вспоминают события тех лет. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

ВСЕ ТИХО НА УЛИЦЕ СТЕПНОЙ

47 лет спустя пятиэтажка на Степной, 43/1 мало, чем отличается от хрущевок по соседству. Ее давно починили и сейчас не скажешь, что дом пережил таран самолета.

— Я что-то слышала, что летчик врезался в подъезд, — говорит корреспонденту КП-Новосибирск женщина с малышом-детсадовцем за руку. — Но особо ничего не знаю. Повесили бы хоть табличку мемориальную.

В доме в основном – молодые жильцы, и не все знают о трагедии. Но, все-таки, нам удалось найти тех, кому события 76-го года врезались в память.

— Мне было 12 лет, жили недалеко на улице Тихвинской. В то воскресенье мы с папой шли утром на огород, а у дома на Степной уже работали пожарные, выставляли оцепления. Проводилась эвакуация и работали спасатели. В моей детской памяти отложилось, что говорили, якобы летчик встал на крыло и кричал: «Прощайте, товарищи!» Вот такие сплетни. Уже вечером, возвращаясь с огорода, мы видели, как часть обгоревшего дома закрыли брезентовыми полосками, а оцепление расширили. Приезжали машины с досками для установки забора, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Андрей Грищенко.

В 1976 году о смертельном ЧП ни из газет, ни по телевизору узнать было нельзя, информация передавалась только из уст в уста. Ходили слухи, что летчик захотел убить то ли жену из-за развода, то ли тещу, но промазал. Посмотреть на страшные последствия мести приезжали даже с дальних концов Новосибирска.

— Моя мама была тогда ребенком, рассказывала, как вместе с отцом поехала туда с проспекта Дзержинского. Разрушенная часть дома была накрыта черным брезентом или тентом. В то время людей берегли от негативной информации, все замалчивали и прятали. Уже много позже в этом подъезде купила квартиру я, но соседей никогда не расспрашивала, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Мария Матвиенко.

МОЛОДОЙ КАРЬЕРИСТ

Так что же случилось на самом деле? Те, кто был дома, утром 26 сентября проснулись от странного жужжания. Совсем низко над районом кружил самолет Ан-2. Он сбил несколько антенн, на третьем круге набрал высоту и на всей скорости понесся в стену здания. В 08.20 он протаранил пятиэтажный дом и пробил двухметровую дыру между третьим и четвертым этажами. Хвост самолета рухнул вниз, авиационный бензин, которым самолет был заправлен под завязку, вылился внутрь подъезда и вспыхнул. Вместе с летчиком погибли еще 11 человек. За штурвалом находился 23-летний Владимир Серков. Пошел на этот жуткий шаг из-за ревности.

Четырьмя годами ранее Владимир окончил Бугурусланское летное училище, пришел в Томский объединенный отряд вторым пилотом Ан-2. Тогда же обручился с девушкой Татьяной, у пары родился сын Рома. Еще через год Серков перевелся в 116-й летный отряд Новосибирского авиаотряда, а в 1975 вступил в должность командира.

На этом успешные события в жизни пилота закончились. По рассказам одних, Серкову грозило понижение до простого техника из-за страсти к алкоголю. Другие говорят, летчик оставался на хорошем счету у начальства. Но во всех версиях есть общее: у молодого командира не ладилось в семье.

ЗАСТАЛ ЖЕНУ С ДРУГИМ

Позже Татьяна расскажет следствию, что задолго до катастрофы у мужа случился эпилептический припадок. В 1974 году он ударился головой, упав с кедра в лесу, а в 1975 его вытолкнули из автобуса. Неизвестно, что вызвало хроническую болезнь, но Владимир жаловался на частые головные боли. В больницу не ходил: боялся, что из-за проблем со здоровьем его лишат работы.

Психическое состояние только ухудшалось, Серков срывал гнев на близких и впадал в истерики. Возможно, сильно подливали керосина в огонь семейных страстей тесть и теща. Закончилось тем, что Татьяна забрала сына, переехала к родителям в тот самый дом – на Степной, 43/1. При этом запретила Владимиру видеться с ребенком, подала заявления на развод.

На 30 сентября был назначен суд. Владимир успел побывать в командировке. Вернувшись 25 сентября, заметил супругу в компании с новым кавалером. Это настолько вывело пилота из себя, что он ударил жену, поднялся вслед за ней до квартиры и продолжил побои. За Таню вступилась ее мама. Летчик не успокоился, у него зародился план мести. Уходя, разъяренный Серков сказал: «Ждите, я прилечу на крылышках во вторник!».

Потом сослуживцы будут уверять, что Серков выглядел здоровым. Тем более, проходил медосмотр. Однако следователи заключили, что причиной трагедии стала именно психическая неуравновешенность командира.

«ИЩИТЕ МЕНЯ НА УЛИЦЕ СТЕПНОЙ»

26 сентября Серков прибыл на аэродром Северный в 7.15 — почти за три часа до запланированного вылета, но никого это не насторожило. Он спокойно прошел медицинский контроль. Дежурный хорошо знал Серкова, поэтому без подозрений отдал ему ключи от самолета.

Летчик запросил разрешение перегнать борт на другую стоянку, но вместо этого пошел на взлет. Диспетчеры замешкались и пару минут только пытались понять, что происходит:

— Где вы находитесь?

— Над Затоном нахожусь.

— 868-й, а вы куда пошли?

В 8.11 Серков передал:

— Ищите меня по улице Степная, дом сорок три дробь один, прощайте!

Больше на сообщения диспетчера он не отвечал…

Жертвами смертника стали посторонние люди. Четырехлетний Егор и его мама Маргарита Пушенко из квартиры 10 получили сильные ожоги и умерли в больнице спустя несколько дней. Шестилетние братья Саша и Олег Тяпкины и их 25-летняя тетя Галина Дегтярева из квартиры 12 погибли на месте. Мама дошколят не перенесла горя и через неделю умерла от сердечного приступа.

Многие квартиры выгорели от пожара. Досталось и квартире, где жили адресаты мести. Но ни жены, ни тестя с тещей, ни ребенка в тот час дома не было. Семья после этого переехала в центр города, а воспоминания о кошмаре так и остались на улице Степной.