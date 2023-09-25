«Хозяева сбивались в показаниях»: грибники нашли щенка, которого люди бросили в лесу

Грибники нашли двухмесячного щенка, три дня плутавшего в холодном бору под Новосибирском. Фото: предоставлены Юлией Кунцман.

В Караканском бору Новосибирской области потерялась двухмесячная собачка Юта. Собачку по нерасторопности в лесу забыли хозяева. Три дня щенок плутал по сырому осеннему бору. Кроху нашли неравнодушные грибники. Историей чудесного спасения с КП-Новосибирск поделилась организатор поисков Юлия Кунцман. Сибирячка рассказала, как искали Юту в лесу, и почему ее не хотят возвращать хозяевам.

БРОСИЛИ НА ПОГИБЕЛЬ

Юта потерялась в бору 21 сентября. Хозяйка крохи говорила, что собаку с собой на отдых взяли ее родственники. Когда пошли в чащу за грибами, коробку с Ютой вытащили из машины. А после уехали, позабыв о питомце. Вернулись, когда опомнились. Но щенка уже, уверяли хозяева, и след простыл. В объявлении о том, что собака пропала, говорилось о вознаграждении. Обещали 5 тысяч тому, кто найдет Юту в бору и вернет домой.

– Вечером в пятницу я увидела объявление о пропаже щенка. Всю ночь не могла уснуть, переживала о том, как там собачка. В субботу я написала в группе грибников пост о том, что нужно организовываться и ехать искать щенячьего ребёнка, брошенного в бору на погибель. В течение дня мне удалось собрать команду. Мы отправились на поиски рано утром 24 сентября. В общей сложности собралась группа из 12 человек, – рассказала КП-Новосибирск организатор поисковой операции Юлия Кунцман. – По дороге в Каракан встретили женщину, которая голосовала на дороге. Поскольку у меня было место в машине, я остановилась. Эта женщина оказалась учительницей из Быстровки. Мы ей рассказали, почему и куда мы едем. Она по своим внутренним чатам распространила информацию. Ее знакомые, работающие на базе отдыха, сразу же кинулись искать этого щенка. Так к нам присоединились еще два человека. И всего участвующих в поиске стало 14. Когда добрались до бора, понимали, что щенок провел в лесу 4 дня и три ночи. Голодный, холодный, с голеньким пузиком… Надежды найти собаку живой было мало. Но мы её не теряли.

Юлия добавила, что хозяева щенка не организовывали поиски. А когда им предложили отправиться в лес и искать Юту, отказались. Сослались на то, что выехать в бор у них не было возможности.

– Хозяева сбивались в своих показаниях. Это очень осложнило нам поиски. Сперва сказали, что они уехали в лес собрать грибы. А щенка оставили на берегу Обского моря в коробке с подстилкой. Потом, когда я сказала, что надо искать коробку, хозяева начали говорить другое. Заявили, что никакой коробки не было. Сказали, что остановились на какой-т песчаной горе, пошли собирать грибы, а щенка выпустили из машины. Когда пришли, он куда-то убежал. Запутались в своих показаниях. Даже место точное не могли назвать.

ЗАГЛЯДЫВАЛИ ПОД КАЖДУЮ КОРЯГУ

В лесу грибники разделились на группы. Бор прочесывали частями. Из-за холода и сырости понимали, если щенок еще жив, счет идёт на минуты.

– Мы заглядывали под каждую корягу, в каждую яму… Прекрасно понимали, что ищем иголку в стоге сена. Но мы шли, объединившись единой целью. В бору мы встретили пожилую пару. Они живут в каком-то из близлежащих сел. Они говорили, что их сын из Стамбула скинул мой пост, призыв о поиске. И эти люди сели на «Ниву» и поехали искать. Мы не понимали, где искать, вдоль прибрежной линии или в самом лесу. Среди нас были такие люди, да и я в том числе, которые в бору присутствовали впервые. Трое из нас хорошо знали бор. Мы сформировали группы, в каждой был вожатый, который хорошо знает бор. Разбившись на группы, мы взяли три километра. Первая группа прочесывала 76 километр, вторая – 74, третья – 72. От песчаной общей дороги шли прямо через весь бор к Обскому морю, – вспоминает Юлия.

По словам организатора поисков, у участников были свистки. Люди шли, свистели и звали собаку. В надежде, что щенок проявит себя.

ЛЕЖАЛА ОБЕССИЛЕННАЯ ОТ ГОЛОДА

Прочесав бор, первая группа пересеклась со второй. Промёрзшие грибники обсуждали дальнейший план поиска, когда им позвонили участники третьей группы. Они сообщили радостную весть.

– Позвонили и сказали: «нашли!». Я от радости так кричала, до хрипоты. Думала, что рядом стоящие сосны просто рухнут от моего крика. Со нами в группе была девушка Маша. Она, услышав, что щенка нашли, от счастья расплакалась. Радости не было конца, – говорит Юлия.

Юту искали 14 неравнодушных сибиряков. Фото: предоставлено Юлией Кунцман.

По словам Юлии, Юту нашли на берегу. В самодельном туалете, оборудованном туристами. Там кроха пыталась укрыться от пронизывающего ветра и холода.

– Эти туалеты на берегу обтянуты плёнкой. Она нужна как защита от ветра. Как раз под плёнку и забился щенок. Один из участников нашел Юту, заглянув вовнутрь. Кроха лежала там обессиленная от голода и холода, – рассказывает Юлия.

Юту нашли обессиленной от голода в туалетной яме, за пленкой. Фото: предоставлено Юлией Кунцман.

Юту отогрели, накормили. Юлия забрала ее себе. Говорит, ни у кого из участников не было возможности приютить собачку. – Мне даже сказали, что мы похожи. Да и именами тоже: она Юта, я – Юлия. Она сейчас отъелась, отогрелась, бегает по квартире, балдеет. Ночью спит у меня на груди. И постоянно вздрагивает. Видимо, вспоминает тот ужас, что ей пришлось пережить в лесу, – рассказала сибирячка.

Юлия пока не знает, оставит Юту у себя или найдет ей новый дом. Для нее главное, чтобы щенок был в безопасности.

– Я сама пока не понимаю, что мне делать с этим щенком. Потому что мой ритм жизни не особо позволяет за ней ухаживать. А одну оставлять ее не хочется. Ответственность высочайшая. Для себя я еще не приняла решение, – делится Юлия.

Кроху отогрели накормили. Фото: предоставлено Юлией Кунцман.

Отдавать щенка прежним хозяевам женщина не хочет. Она уверена, что именно по их вине собака чуть не погибла.

ЧТО ГОВОРЯТ ХОЗЯЕВА

Юлия рассказала, что хозяева пытались оправдаться за случившееся. Говорят, что щенка якобы взял с собой отец хозяйки и случайно потерял. Искать не стал, так как уехал в свою деревню. А поехать на поиски у самой хозяйки не было возможности. Корреспондент КП-Новосибирск связался с женщиной. Та заявила, что собаку ей не отдают.

– Мне не отдают моего же щенка. Люди посчитали, что, если я лично не поехала искать, то он мне не нужен. Хотя представители от меня там были и искали. А если я не поехала, значит на то были причины. И ещё, если бы мне был не нужен и безразличен щенок, я бы не просила людей о помощи найти собаку, – поделилась с КП-Новосибирск владелица Юты. – Да, это здорово, что собаку нашли живую и здоровую. Если бы я туда поехала изначально, то она бы вообще никуда не потерялась. Пытаться теперь забрать щенка бесполезно – одна из женщин, которая помогала искать, забрала собаку себе. Мой сын также выкладывал пост о помощи, он связался с ней, она скинула ему видео собаки у себя дома и вроде пообещала и дальше скидывать фото, чтобы мы знали, как Юта живет без нас.

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