«Я просил боженьку показать мне дорогу»: в Новосибирской области заблудившийся пастух бродил 9 дней по тайге

Геннадия нашли на 9 день. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"/Татьяна Черникова

53-летний Геннадий Рыжиков живет с мамой и сестрой в деревне Алабуга Новосибирской области. Работает скотником – пасет в совхозе коров и лошадей. 14 сентября случилось непредвиденное:

- У меня скот разбежался, и я поехал его искать. Коров успели собрать, а коней нет. Я поехал за ними на своей лошади. Когда стемнело, понял, что заблудился, - рассказал КП-Новосибирск Геннадий Рыжикиов.

Тогда он решил переночевать в лесу. Расседлал лошадь, лег спать, но на утро горе-пастух увидел, что и она сбежала. Не опускать же руки, надо искать дорогу домой. Каждый день Геннадий выбирал разные маршруты.

- Я всегда возвращался на то место, где ночевал в первый раз. Спал на ватнике, укрывшись зимней курткой, под головой седло. Питался грибами, костяникой и пил воду из болота. Каждый день, изучая новый путь, я просил боженьку показать мне дорогу.

Геннадия нашли на 9 день. Мужчина вышел на дорогу и увидел колею от машины. Пошел по ней и увидел уазик, а там – односельчане.

- Они отвезли меня в больницу. Со мной все хорошо, только давление поднялось, да и ноги стер, - говорит он в интервью КП-Новосибирск.

Кстати, в эти же дни нашлась и еще одна «потеряшка». 73-летняя Ирина Фомина пошла за грибами в лес около своей дачи в поселке Портовое Ленобласти. В итоге проблудила восемь дней, в проливные дожди и холод. Искали ее с квадрокоптерами, собаками и даже вертолетами. Спасло бабулю лишь чудо и, судя по всему, крепкий организм.

- Поиски усложнялись тем, что женщина была в камуфляжной куртке, - рассказала координатор операции Татьяна Камышникова. – И только на восьмой день прочесов леса мы увидели в кустах сгорбившуюся фигуру Ирины Борисовны с пустым красным ведерком. Жива!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшую пенсионерку спустя неделю нашли в лесу в Ленобласти

Завершены поиски пропавшей в Приозерском районе Ленобласти 73-летней женщины (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber