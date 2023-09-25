«Самый заботливый зайчик из Тиндера»: погибшая в Турции фем-активистка хватасталась отношениями с будущим убийцей

Мужчина убил Анастасию в съемной квартире. Фото: соцсети

В Турции нашли мертвой 32-летнюю Анастасию Емельянову, известную фем-активистку, эмигрантку из Новосибирска. В расправе над ней подозревают ее жениха, с которым она не так давно познакомилась в Тиндере. Тревогу забили подруги Анастасии, когда та четыре дня назад перестала выходить на связь, не отвечала в соцсетях. По их словам, они обратились в полицию, но им сказали ждать три дня. В итоге, когда россиянку стали искать, было поздно. Ее обнаружили мертвой в городе Эрзуруме.

Пара познакомилась в Тиндере. Фото: соцсети

- Ее убил ее партнер в их квартире. Домашнее насилие в чистом виде, против которого Настя боролась всю жизнь, — описала обстоятельства гибели одна из соратниц Анастасии. Бойфренда уже задержали, он — гражданин Сирии. Оказалось, с ним россиянка познакомилась пару месяцев назад. Судя по постам в соцсетях, она считала, что нашла идеального мужчину. Неоднократно признавалась в чувствах своему избраннику.

- Девки, и как меня угораздило найти самого заботливого зайчика в Тиндере? Отдал мне свою вчерашнюю зарплату, ещё два раза переспросил: «Я точно дал тебе денег?». Пошла одна домой, а он на работу, написала, что пришла, а он все это время беспокоился, что я без интернета не дойду, — радовалась Анастасия Емельянова.

Анастасия признавалась своему избраннику в чувствах. Фото: соцсети

Настя уверяла, что в их отношениях все было идеально. Пара начала жить вместе. Феминистка строила планы на будущее, даже собиралась выйти замуж.

- Чувствую себя в подвале в Эрзуруме с ним лучше, чем в нормальной квартире с подругой детства. Мы просто по-человечески заботимся друг о друге, испытывая какую-то нереальную благодарность, и делимся приколами, - делилась эмоциями с подписчиками Анастасия.

Женщине было комфортно со своим избранником. Фото: соцсети

Романтика продлилась недолго. К тому же близкие подруги, похоже, были в курсе, что у пары бывали ссоры:

- Они оба очень эмоциональные, — рассказывают девушки.

Сейчас они думают, как транспортировать тело подруги из Турции в Новосибирск. Ее планируют хоронить на родине, в России.

- В Новосибирске Настя закончила НГУ, потом жила в Питере, не так давно уехала в Турцию. Она была феминисткой, активисткой, была автором одного из феминистских каналов, — говорят ее знакомые. — Она любила вышивать, готовила вегетарианскую еду, боролась с насилием, но в итоге сама оказалась его жертвой.

Напомним, это не первый раз, когда россиянки становятся жертвой молодых людей в Турции. Так, жительница Новосибирска Ольга Серегина была убита своим парнем-турком Аталаем Филизом в 2011 году. Долгое время она числилась пропавшей без вести, пока ее искали, Аталай устранял ее друзей, как возможных свидетелей. В Турции он стал одним из самых известных серийных преступников, получил пожизненный срок.

А вот — совсем свежая история, в небольшом турецком городке Мерсин 44-летний местный житель жестоко расправился со своим семилетним сынишкой, рожденным в браке с 38-летней россиянкой. Мужчина после распада семьи сначала похитил сына, а потом зверски убил, нанеся множество ножевых ударов и перерезав мальчику горло. При этом женщина ранее обращалась за защитой в турецкую полицию, предупреждала, что отец угрожает убить ребенка, но на это не отреагировали должным образом.

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