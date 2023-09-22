Инвалидам здесь не место: реконструкция, которая проходит в Новосибирске у цирка, возмутила общественность

Территория у цирка стала недоступной для инвалидов. Фото: Анатолий КУПРИН.

В самой популярной зоне Железнодорожного района глобальная реконструкция. Власти решили благоустроить территорию рядом с Новосибирским цирком. Но, похоже, проект оказался настолько сырым, что благое, казалось бы, дело обернулось для жителей проблемами. И новосибирцы не просто не рады новому общественному пространству, а чуть ли не проклинают его.

Причина простая. Ради площадки для прогулок и досуга на свежем воздухе пришлось пожертвовать парковкой. Идея благоустройства звучит красиво. Но по факту гулять близ цирка будет особо некому. Потому что автомобилисты (а в городе многие передвигаются на личных машинах) не смогут около цирка даже остановиться.

Территория рядом с цирком надолго приобрела неприглядный вид. Фото: Анатолий КУПРИН

ИНВАЛИДАМ МЕСТА НЕТ

Циничной ситуация выглядит уже в период реконструкции. Новое пространство еще не появилось, но жители уже смогли оценить его «прелести». Например, приехавший на представление в цирк инвалид-колясочник паралимпийский спортсмен Алексей Ниятченко так и не смог попасть в здание.

- Жене подарили билеты на новую программу. Мы решили съездить. Но не попали, потому что даже остановиться не смогли. Не то что выйти из машины, а просто остановиться! Ни вдоль улицы Челюскинцев, ни вдоль улицы Нарымской… Приехали, сделали два круга - остановиться негде. От кольца возле цирка и далее есть небольшая парковочка, но все занято. Жена расстроилась, - огорчен Алексей.

Он и его супруга не пожалели времени, чтобы подыскать место для авто, но тщетно. Даже совершенно здоровому человеку будет неудобно: нужно оставить машину где-то вдалеке и лишь потом пробраться к цирку. А колясочнику, выходит, и вовсе культурный досуг здесь не провести.

Алексей Ниятченко догадывается, что и после реконструкции ему рассчитывать не на что.

- Я так понял, возле цирка вообще не предусмотрена парковка. Раньше-то большая была. Мы приезжали, покупали здесь тортики в кондитерской. Теперь - никак, - сетует наш собеседник. - Я не против того, чтобы облагородить территорию для пешеходов. Но я за разумность, за соблюдение законов. За доступ инвалидов к объектам. Они ведь должны иметь возможность беспрепятственно попасть в заведение. Здесь находится и церковь. Как-то и туда подъехать надо.

История колясочника возмутила руководителя областной организации «Фонд защиты прав потребителей» Евгения Митрофанова.

- Человек не смог попасть на представление. Уверен, что и после реконструкции не сможет. Для инвалида это просто физически невозможно даже при наличии сопровождающего, - комментирует Митрофанов ситуацию. - А ведь цирк - сооружение с огромным количеством мест для посетителей. Для него по нормативу необходима парковка.

Инвалид-колясочник не смог попасть в цирк. Фото: Евгений МИТРОФАНОВ

В МЧС ПРИЗНАЛИ НАРУШЕНИЕ

Инвалиды - не единственная категория, для которой попытка «благоустройства» выливается в проблемы. Реконструкция возмущает многих новосибирцев, передвигающихся за рулем. А еще возникает проблема с безопасностью.

- Должен быть обеспечен доступ для спецтранспорта - скорой помощи, МЧС. Но фактически его нет, - говорит Митрофанов. - Существуют нормативы, по которым для сооружений такого рода определяется конкретное количество парковочных мест. А по действующему проекту ни проезд, ни парковка рядом с цирком не предусмотрены. Есть предложенный мэрией вариант парковки на территории сквера, но он, на мой взгляд, запредельно неудачный.

Заявления Митрофанова не голословны. В МЧС в ответ на его запрос подтвердили факт нарушения:

- В ходе контрольного (надзорного) мероприятия выявлены факты, указывающие на наличие нарушений требований пожарной безопасности […] в части ненадлежащего технического содержания подъездов к зданию со стороны улицы Челюскинцев при проведении ремонтных работ и установки бетонных блоков, а также не обеспечения открывания ворот, установленных со стороны улицы Нарымской.

То есть нарушения очевидны и для общественных активистов, и для простых жителей, и для контролирующих органов. А чиновники их не осознавали?

Дороги не стало и для спецтранспорта. Фото: Анатолий КУПРИН

БИЗНЕС ТЕРПИТ КРИТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ

Еще одна грань проблемы - удар по бизнесу. Это заметно ощутили предприниматели, оказавшиеся в зоне реконструкции.

- На территории Нарымского сквера несколько ресторанов. Мы успешно работаем 7 лет. На предприятии порядка 150 человек. Возрастное ограничение в ресторанах 0+, то есть мы открыты и для ребятишек, и для взрослых людей. И вот как только началась реконструкция этой территории в пешеходную зону, мы стали нести потери - примерно 70% от наших оборотов. Гости даже дойти до нас не могут. Даже постоянные посетители выбирают какие-то другие места, - жалуется предприниматель Дарья Татаринцева. - У нас была очень хорошая аудитория мамочек. Они приходили с колясками после прогулок в Нарымском сквере. Сейчас этой аудитории нет, потому что люди подойти к ресторанам не могут ни с одной стороны. Очень сильно это сказывается и на бизнесе, и на персонале: мы продумываем сокращение штата. И это больно.

Проблема, по сути, влечет за собой новые негативные последствия. С одной стороны, издержки у бизнеса, а значит, уменьшение налоговых поступлений в казну. С другой - риск сокращения рабочих мест. Наша собеседница рассказывает о бедственном положении бара-ресторана «Бочкари». Но страдают и другие заведения поблизости.

- Ситуация, я считаю, просто катастрофическая. Мы писали много обращений в мэрию. Много куда обращались. Нам отписываются, что есть парковка на 25 мест. Но что такое 25 мест, если даже цирк рассчитан на 2500 мест? А тут ведь и наш ресторан, и «Скоморохи», и «Арбуз», и «Птичка». Представляете, о каком потоке идет речь? Люди могли комфортно припарковаться, сходить поесть, потом погулять, отдохнуть со своей семьей. Сейчас такой возможности нет. Что касается цирка, в дни представлений просто аврал. Люди паркуются где угодно, занимают вторые-третьи полосы движения, - описывает Дарья. - Прямо над нами открывается фитнес-клуб. Он будет работать в круглосуточном режиме. Владелец тоже сильно переживает. Фитнес - это ведь спортивные вещи, сумка. Подъехал, быстро подошел, потренировался, ушел. Без машины неудобно.

Реконструкция вызывает недоумение жителей. Фото: Анатолий КУПРИН

Реконструкция площадки около цирка стала разорительной и для кафе Kotleta по адресу: улица Челюскинцев, 23.

- Подъездной путь оказался перегорожен, и кафе осталось без технологического проезда. Его пришлось закрыть сразу, как только начались работы по реконструкции. Заведение закрыто и до сих пор, - говорит юрист компании «Елена-Лидер» Лариса Кабардина.

Любимого заведения лишились постоянные посетители.

Предприятие простаивает несколько месяцев. И даже его будущее выглядит неопределенно. На обращения от руководства кафе чиновники указали на сервитут, то есть заведение в будущем получит частичное право на участок земли. Но позволит ли это парковать машины около кафе, на согласованной ранее с Главным управлением благоустройства и озеленения Новосибирска гостевой стоянке, - неизвестно. Разъяснений заявителям не дали.

- Нам пришлось обратиться в суд с иском к мэрии Новосибирска, «Горзеленхозу», департаменту культуры, спорта и молодежной политики, к подрядчику. По сути - с иском о восстановлении существовавшего ранее положения, а именно о восстановлении дорожных знаков, открывающих доступ гостей к кафе и возвращающих необходимый технологический проезд к зданию. 11 октября - очередное заседание, - продолжает юрист.

Лариса Викторовна добавляет: территория реконструкции включает земельный участок, изначально предназначенный именно для организации общественной парковки, то есть его применение по назначению избавило бы от проблем и посетителей кафе, и его владельцев.

- Существовали проекты организации парковки напротив цирка. Если бы они были воплощены, все вопросы были бы разрешены. Но этого не произошло, - объясняет Лариса Кабардина.

«КОМУ МЕШАЛА ПАРКОВКА?»

Негодование разделяет руководитель областного отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

- Реконструкция площади перед цирком коснулась напрямую многих водителей. И тех, которые приезжают в цирк, и тех, что едут в Нарымский сквер, и поесть в кафе, и на службы в церковь. Существующие парковочные места на близлежащих улицах не позволяют принять такое количество транспорта. Мест, которые остались на улицах Нарымской и Советской, очень мало, - уточняет Ашурков. - А теперь давайте задумаемся, сколько людей приезжает в цирк. Мэрия говорит, что есть еще общественный транспорт. Но не всякая остановка находится рядом с цирком. Метро - далеко и не для всех оно удобно.

Очевидно, что от такой альтернативы автомобилю, как общественный транспорт, многие жители просто категорично откажутся: неудобно. И предпочтут просто не ехать ни в цирк, ни в храм, ни в парк, ни в ресторан.

- Кому мешала парковка? Да никому. Мэрия решила сделать продолжение Нарымского сквера наверху. Зачем? Мне непонятно. Есть ведь Нарымский сквер, лучше его приведите в должный вид, - возмущается Вячеслав.

Горожанам пришлось отказаться от популярных заведений. Фото: Анатолий КУПРИН

БЛАГОУСТРАИВАТЬ НУЖНО. НО НЕ ВОПРЕКИ ИНТЕРЕСАМ ЖИТЕЛЕЙ

Неблагоприятные для города преобразования известны и общественному объединению «Опора России». Член совета Новосибирского областного отделения организации Адам Бекбузаров недоумевает, что реконструкция идет вопреки интересам города.

- Здесь есть два важных места притяжения. Место религиозного назначения - храм - посещают много людей, особенно в православные праздники. В Пасху люди к храму приезжают, и машине встать негде. И второе место - цирк, который знает весь город. Когда идет представление, даже на большой территории места для автомобилей мало. Люди любят цирк, ходят сюда семьями. Это одно из достопримечательных мест, куда приезжают и туристы. Есть и заведения общественного питания. Не забегаловки, а большие заведения с большим количеством посадочных мест. Заведения, которые платят налоги, предоставляют рабочие места. Теперь они в каком-то смысле заперты. К ним не подобраться, - комментирует Бекбузаров.

Представитель «Опоры России» говорит, что общения власти с владельцами заведений не было. Как не было и какого-то объективного исследования общественного мнения.

- Разработчики проекта не попытались решить, как действовать предпринимателям, не поинтересовались. Насколько нам - «Опоре России» - известно, предпринимателей ни на какие встречи для обсуждения проекта не приглашали. Поставили перед фактом: разработали проект, и будет только так. При этом емкость проекта - 103 миллиона. Такая цифра указана в конкурсной документации. То есть речь о больших деньгах. И прежде чем воплощать такой проект, нужно было предусмотреть детали, чтобы он был на пользу, а не во вред, - рассуждает Адам Бекбузаров.

Он поддерживает идею благоустройства. Так же, как, разумеется, и другие наши собеседники. Но возмущается, что благоустройство идет в ущерб интересам горожан.

- Да, Нарымский сквер после реконструкции стал сквером в полном понимании этого слова. Его защитили и отстояли. Спасибо всем, кто этим занимался. Но важно, чтобы сквер был доступным для посещения. Всем, кто приезжает на личном транспорте, нужны места для парковки. Нужен доступ скорой помощи, доступ для инвалидов. Это обязаны обеспечить по закону. Сейчас же к объектам доступа нет, и это прямое нарушение закона. Как быть с пожарной безопасностью? Как скорой помощи или инвалидам подъезжать к заведениям? - задает наш собеседник справедливые вопросы. - Нужно просто не нарушать закон. Парковочное пространство в каком-то компромиссном объеме на площади необходимо.

Получается, что частью Нарымского сквера, который успешно развивался, власти готовы пользоваться как местом для парковки. А место для парковки, наоборот, пытаются превратить в сквер. Да так, что неудобно никому.

Чиновники, вероятно, уже знают о том, что «реформа» в этой зоне пошла не на пользу горожанам. Вероятно, теперь у них - у тех, кто подписал такой странный проект - возникнет дилемма: либо настаивать на своей правоте и продолжать реконструкцию по нежелательному для горожан проекту, либо переработать идею, чтобы она соответствовала и законам, и интересам жителей.

Преобразования должны проходить не вопреки интересам жителей. Фото: Анатолий КУПРИН

На сайте Российской общественной инициативы зарегистрирована петиция «Оставить проезд к зданию цирка и автомобильную парковку в городе Новосибирске». Это еще одна попытка жителей достучаться до власти.

- Платформа «Российской общественной инициативы» связана с системой Госуслуг. Такие обращения - функция, предусмотренная для того, чтобы граждане выражали свои пожелания, адресованные государственным и муниципальным органам. Это система, которая позволяет верифицированному пользователю донести свое мнение до чиновников, - отмечает автор петиции Евгений Митрофанов.

На самом деле проблемы, к которым привела сомнительная реконструкция, очевидны и без петиций. Но раз мнения горожан до сих пор не услышаны, может сыграет роль хотя бы такой инструмент?

Скандальную реконструкцию обсудим в прямом эфире Радио «Комсомольская правда». Слушайте 26 сентября в 10:03. Звоните в студию по телефону: (383) 289-99-33.