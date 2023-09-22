Новосибирск подготовили к отопительному сезону

Фото: Пресс-служба СГК

До начала отопительного сезона в Новосибирске осталось несколько дней. В детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения подавать тепло уже начали. По постановлению мэра Новосибирска 25 сентября начнется подача теплоносителя в жилые дома. Насколько город готов к массовому подключению, энергетики рассказали журналистам на пресс-конференции 20 сентября.

Директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов. Фото: Пресс-служба СГК

- Полностью готовы к отопительному сезону. Еще до его официального начала подключено 189 объектов в Новосибирске - в основном социальные, но есть и общественные здания и три многоквартирных дома. Подключение города в целом пройдет в пять этапов. Сначала - социальные учреждения, потом - жилье в несколько этапов. Процесс подключения жилого фонда рассчитан на 6 дней, - уточнил директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов.

Под особым контролем три улицы: Связистов, Выборная и Комбинатская. Здесь идут масштабные работы. Их энергетики планируют закончить в течение октября. Но жители домов на этих улицах тепло получат вовремя.

Узнать, когда подключат дом, горожане могут на сайте СГК: опубликована карта этапов подключения жилых домов и списки улиц. Для удобства горожан, чтобы у них была возможность получать информацию оперативно, СГК создала единый диспетчерский центр, рассказал директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко. Позвонить можно по номеру (383) 289-01-45. Главная задача кол-центра - предоставить корректную и актуальную информацию по запуску теплоснабжения. А сложные вопросы, требующие разбирательства, будут передаваться в соответствующие структуры, в том числе в управляющие компании, ответственные за конкретные дома.

ОБЪЕМЫ ВЛОЖЕНИЙ В ТЕПЛО

В этом году горожане заметили, как активно велись работы на теплотрассах Новосибирска. Это не случайно: инвестиции увеличены. В целом в ремонт и развитие системы теплоснабжения было вложено 12,5 миллиарда рублей. Средства направили не только на замену теплотрасс, но и на ремонт и модернизацию ТЭЦ. Ремонтируется вспомогательное и основное оборудование - котлы, турбогенераторы.

Благодаря тому, что СГК, мэрия Новосибирска и правительство региона приняли решение отнести город к ценовой зоне, сейчас есть возможность инвестировать в систему теплоснабжения и проводить реконструкцию и модернизацию, менять трубы, ремонтировать тепловые пункты, отметил Игорь Лузанов.

ИТОГИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

- Ремонтными работами был затронут 31 участок теплосетей в Новосибирске на 20 километрах. А с учетом текущих ремонтов мы заменили около 52 километров трубопроводов. Инвестиции выделены на ремонт и переоборудование 61 центрального теплового пункта. Сейчас идут проектные работы, закупки. Отключений отопления из-за реконструкции не будет. Кроме того, по ремонтной программе делаем 24 тепловые камеры с заменой запорной арматуры, чтобы при порыве теплосетей быстро перекрыть подачу на аварийный участок. Работы практически завершены, - рассказал директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов.

Гидравлические испытания теплосетей прошли в несколько этапов. По их итогам зафиксировали 1087 порывов, что на 5,5% меньше, чем было в 2022 году. В планах у СГК продолжить ремонт и повысить надежность теплоснабжения левого берега.

Отдельно энергетики занимаются благоустройством после ремонтных работ.

Директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко Фото: Пресс-служба СГК

- На некоторых объектах, где ремонт завершили осенью, мы сделаем временное благоустройство, потому что за зиму грунт может просесть и качество благоустройства пострадает. Все восстановительные работы начнем весной, когда грунт уплотнится, - пояснил Максим Рябенко.

Что сделано в межотопительный период 2023 года на теплосетях и ТЭЦ, можно посмотреть в ежегодном интерактивном отчете СГК перед потребителями. Он выложен в открытом доступе: https://repair2023.sibgenco.ru/novosibirsk/obrashchenie-k-zhitelyam-gorodov/