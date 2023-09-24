«О победе первыми узнали ученики!»: в Новосибирской области выбрали лучшего классного руководителя

Наши победительницы: Ольга Калугина (слева), Елена Феоктистова (в центре) и Наталья Евлантьева. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

«Комсомольская правда» провела конкурс среди классных руководителей Новосибирской области «Самая классная». За победу боролись 72 педагога, проголосовать за них на нашем сайте с 14 августа по 1 сентября могли все желающие.

И сегодня мы расскажем о наших победителях.

«МОЯ СЕМЬЯ - ГЛАВНАЯ ОПОРА»

Первое место заняла Елена Феоктистова, учитель немецкого языка МБОУ «Теренгульская СОШ». Она классный руководитель 8-го класса, а еще мама трехлетней дочки Варвары, которую воспитывает вместе с супругом.

- Моя семья - это моя опора, поддержка и неиссякаемый источник сил, - говорит Елена.

Елена Феоктистова заняла первое место. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

С 2022 года она стала второй мамой и для своих учеников.

- С детьми из моего класса мы активно участвует в олимпиадах, конкурсах и других интересных мероприятиях районного, областного и всероссийского уровня, - добавляет Елена.

«ГОЛОСОВАЛИ ДАЖЕ В ГЕРМАНИИ»

Второй в голосовании стала Ольга Калугина, учитель русского языка и литературы МКОУ «Баганская СОШ № 2». Ее поддержали друзья и родные со всех уголков страны и из-за рубежа.

- Поддерживали близкие даже из Германии: каждый день голосовали. Не ожидала такой поддержки! - благодарит всех, кто за нее проголосовал, Ольга.

Ольга Калугина стала второй в голосовании. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Для Ольги это не первая награда: она победитель конкурса «Учитель года - 2017», финалист конкурса «Учитель года - 2018».

- На данный момент я классный руководитель 7 «Б» класса. Мои ученики во время голосования подходили и говорили, что поставили «сердечко». Это было очень приятно! - признается Ольга.

«НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, ВЫ НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ!»

«Бронзу» в нашем голосовании получила Наталья Евлантьева, учитель начальных классов МБОУ «Баганская СОШ № 1». Впервые она стала классным руководителем в 2001 году и до сих пор им является - конечно, уже у совсем других ребятишек.

- Мои дети первыми узнали, что началось голосование, и сразу же мне сказали, - с улыбкой вспоминает Наталья. - Они вместе с родителями каждый день отслеживали, как идет голосование. А когда оно завершилось, первыми начали писать и поздравлять: «Наталья Николаевна, вы на третьем месте!» Они у меня замечательные, спасибо им огромное!

«Бронзу» в нашем голосовании получила Наталья Евлантьева.

Помимо работы у Натальи много хобби.

- Люблю заниматься садоводством, чтением интересных книг и стараюсь больше времени проводить со своей семьей, - поделилась учительница.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber