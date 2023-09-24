«Я конспектировала все, что мне говорили»: французская преподавательница, читающая лекции в России, стала жертвой мошенников

Мишель Дебренн стала жертвой мошенников. Фото: www.nsu.ru

67-летняя преподавательница из Франции Мишель Дебренн, читающая лекции в Новосибирском госуниверситете, стала жертвой мошенников. Иностранка попала под классическую схему развода, ей позвонили якобы из правоохранительных органов, сказали, что ее счета под угрозой.

- Подробностей самого первого звонка я, кстати, помню плохо, кем назвались… скорее всего, следственным комитетом – из какого-нибудь банка я не стала бы слушать дальше. Стали говорить о том, что произошла утечка моих персональных данных, кто-то пользуется моим «внутренним банковским счетом» и выписывает себе кредит от моего имени, спрашивали, говорит ли мне что-нибудь такая-то фамилия (забыла какая), выписывала ли я кредиты и еще много вопросов – при этом тут же говорили, что они не станут спрашивать номера карт, счетов или паролей (ведь это мошенники так себя ведут), - рассказала на сайте «Ассоциация выпускников союз НГУ» Мишель Дебренн.

По словам преподавательницы, после того, как закончился звонок, ей тут же в одном из мессенджеров позвонила некая дама и сказала, что сейчас расскажет, как нужно спасти деньги. Попросила установить на телефон какое-то приложение.

- Это сейчас, когда я все это пишу, это выглядит абсурдом. А тогда я возражала, спорила, выдвигала аргументы, задавала вопросы, мне очень терпеливо объясняли, что означает тот или иной термин, я все это конспектировала. На все мои вопросы были ответы, - продолжат рассказ женщина. - После этого я пошла в банк, где у меня зарплатный счет, сняла все то, что у меня там лежало, и дальше действовала по их указке: установила приложение МирPay, записала номер карточки, на которую перечислять деньги, пошла в торговый центр к банкомату, но там он без опции «вкладывать деньги», поэтому мне велели ехать в другой торговый центр, где действовал такой же банкомат.

Преподавательница сначала сняла 800 тысяч рублей. По указке мошенников, она перечисляла на их счета по 100 тысяч рублей. Фотографировала чеки, называла каждый платеж в сообщении.

- Чуть позднее я получила от них «документ», со всеми подписями, подтверждающий, что перечислены столько-то рублей (вся сумма, которую я выслала) на «обновленный счет», который они предоставили «для переоформления банковских реквизитов из-за компрометации данных в банковской системе». Получив это документ, я чуть-чуть успокоилась, решив, что все это не обман, - говорит преподавательница.

На следующий день мошенники снова связались с Мишель Дебренн. Теперь они сказали, что нужно обезопасить деньги, которые лежат у нее в другом банке.

- Дама из банка звонила мне каждое утро. Не давала спуску до самого вечера. Каждый раз называла новые номера карт, их нужно было привязать к МирPay. Диктовали номера карт, код активации и пинкод, - рассказывает Мишель.

Мишель по проторенной дорожке перечисляла все деньги через банкомат мошенникам и даже брала кредиты. В одном из банков в итоге заподозрили, что клиентку хотят обмануть.

- В одном банке мне все (кредит) одобрили, но попросили справку о пенсии в другом банке. Там-то мне и сказали, что я попалась на удочку мошенников, - объясняет женщина.

Мошенники украли у Мишель 2 миллиона 400 тысяч рублей. Она уточняет, что это были накопления их семьи за 10 лет.

- Я взяла еще и кредиты на такую же сумму. Все это продолжалось 4 дня. Анализируя все это, вижу, что одной из моих главных ошибок было то, что я считала, что мошенники не станут возиться с одним и тем же человеком несколько дней подряд (чтобы их не поймали), и что на эти номера нельзя перезванивать – а тут можно было спокойно. Как оказалось, это было глубоким заблуждением, - подытожила преподавательница.

Мишель Дебренн родилась в семье ученых в Париже. В 1980 году окончила гуманитарный факультет НГУ и работает там же с 1994 года. В настоящее время она - профессор кафедры романо-германской филологии ГИ. В 2008 году Мишель Дебренн стала лауреатом первой премии Сената Франции за вклад в развитие французской культуры за границей, в 2010 году – лауреат премии 7 го мультикультурного форума за устойчивое развитие, а в 2017 году стала кавалером Почетного легиона (Франция).

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