«В сумке был золотой крест и печатки»: сибиряк раскрыл кражу на миллион, выследив воришку раньше полиции

Барнаулец обвиняет бывшего сотрудника в краже. Фото: предоставлено Александром

35-летний житель Барнаула Александр больше 10 лет занимается отделкой домов и квартир. В 2021 году мужчине потребовался новый человек в бригаду, так он познакомился с Павлом*.

- Я нашел его в интернете. Видел, что тот тоже ремонтник. Списались с ним, он согласился работать со мной. Все было хорошо. Мне показался - ответственный, порядочный. Объект мы сдали, Паша уехал. В этом году он снова попросился ко мне в бригаду, взял, - рассказал КП-Новосибирск Александр.

В работе было сразу две квартиры.

- Мы подписали со вторым собственником договор, взяли деньги на материал 80 тысяч рублей. Поехали делать параллельно вторую квартиру. Там рабочие все лаком покрыли, и чтобы не дышать им, я забрал Пашу и еще одного рабочего к себе домой. На всякий случай золото и деньги убрал в сумку и поставил ее на подоконник. Утром проснулись, а ни сумки, ни Паши не было, - говорит барнаулец. - Там был золотой браслет, цепочка, крест и две печатки. Общая стоимость – 951 тысяча рублей.

Цепочка с крестом лежала в сумке. Фото: предоставлено Александром

Александр написал заявление в полицию в Барнауле. Прошло уже несколько месяцев, но дело не сдвинулось с мёртвой точки.

- Я в итоге начал сам искать Пашу за полицию, - говорит Александр. - Выяснил, что сначала его видели в Мариинске, потом в Новосибирске, а также Татарске.

Печатка была там же. Фото: предоставлено Александром

Судя по базе судебных приставов Павел должен очень многим. По всем делопроизводствам больше 4 миллионов рублей.

- Я начал размещать посты в социальных сетях и мне стали писать люди, которые от него тоже пострадали. Оказалось даже, что он одно время жил с женщиной за ее счет, - говорит Александр. – Пару дней назад он мне сам написал: «Сань, привет. Давай решим все тихо и спокойно?», но уже поздно. Заявление из полиции я точно забирать не буду, а они, надеюсь, наконец-то начнут работать и поймают вора. Тем более, что геолокация его теперь известна.

*имя изменено

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