В центре города - настоящая подлодка!

Дети в восторге от новой площадки. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

В центре Новосибирска открыли одну из самых необычных детских площадок - желтую подводную лодку. Появилась она в рамках партийного проекта «Единой России» «Территория детства». Такой выбор жители сделали неспроста: внешний облик детского городка теперь под стать территории сквера «Водник».

На официальном открытии детской площадки побывали депутаты Совета депутатов города Новосибирска, представители партии «Единая Россия», а самое важное - главные участники этого мероприятия - маленькие новосибирцы и их родители. Как все прошло, расскажем в нашем репортаже.

ЦЕНА ПРОЕКТА - 3,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев (депутатское объединение «Единая Россия) приветствовал всех, кто оказался на площадке.

- Радует, что исполнительная власть города оценивает востребованность партийного проекта «Территория детства» и такие места, особенно для массового посещения горожан, а также вкладывает средства, и появляются такие замечательные объекты. По партийному проекту «Территория детства» в этом году устанавливают 52 площадки, часть из них уже открыты, остальные запустят в сентябре-октябре во всех 50 округах города Новосибирска, - отметил Дмитрий Асанцев.

Дмитрий Асанцев. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

Раньше здесь тоже была детская площадка, но она не соответствовала правилам безопасности, были сломанные элементы, она нуждалась в модернизации. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Ростислав Антонов, на чьем округе появился новый объект, рассказал, как возникла идея с подводной лодкой:

- Исторически площадка уже была здесь, стоял дворец, однако он нуждался в ремонте. У нас, у всех жителей, появилась замечательная идея: почему бы в сквере «Водник» не построить подводную лодку. Это и отсылка к песне известной группы, но самое главное, идея всем понравилась. Я надеюсь, что площадка будет радовать жителей и детей долгие годы. А еще хочу сказать спасибо за сотрудничество, без которого ничего не получилось бы. Это и взаимодействие жителей, и проект «Единой России». На самом деле в центре не так много мест для установки детских площадок, и это один из самых крупных проектов. Изначально сумма составляла около 5 миллионов рублей, но в ходе торгов она снизилась. Сюда же входят и установка лавочек, проведение освещения.

Депутат Ростислав Антонов рассказал, что в последние годы к открытию таких объектов подходят комплексно, обеспечивают и покрытие, и благоустройство вокруг площадки. Так, например, не так давно на внебюджетные деньги на улице Владимировской установили сцену, а в районе Владимировского спуска открыли большую детскую площадку.

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ - КАЧЕЛИ И ГОРКИ

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев поделился отзывами, которые оставляют жители после открытия таких объектов:

- Мы слышим только положительные отзывы и от депутатов, которые курируют территорию, и от жителей. Такие площадки, безусловно, нужны.

Анастасия Казанцева давно живет в центре. Говорит, что гуляла в сквере «Водника» еще беременная, потом - с коляской, теперь это место стало любимым для прогулок с ребенком.

- Сегодня мы шли из поликлиники. Ребенок любит это место, заглянули сюда. Он уже оценил и качели, и горки. Очень здорово, что благодаря партийному проекту «Единой России» «Территория детства» ее удалось обновить, - радуется мамочка.

Депутаты надеются, что проект будет развиваться и дальше. Время показало, что губернатор Андрей Травников, депутаты городского и областного уровня готовы его поддерживать. Партийный проект «Территория детства» предполагает массовую установку игровых городков и спортивных площадок во всех районах Новосибирска, а с этого года и в городе Бердске.