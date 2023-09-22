Пытался уйти от наказания на пенсию: суд арестовал четырех начальников ОБЭП, крышевавших игорный бизнес

Андрей Хомин (на фото слева), Максим Абрамов (на фото в центре) и Дмитрий Шило арестованы. Фото: Мария НОВИКОВА

Центральный районный суд избрал меру пресечения трем действующим и одному бывшему руководителям отделов ОБЭП в Новосибирской области.

Напомним, оперативники ФСБ уличили полицейских в крышевании игорного бизнеса: по версии следствия, за покровительство жуликам все четверо получали взятки. Расследованием дела занимаются сотрудники отделения, специализирующегося на преступлениях, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, 5-го управления СКР.

Первым конвой привел в зал заседаний заместителя начальника городского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Новосибирску Дмитрия Шило. Этот процесс следователь попросил закрыть.

- Будут исследоваться, оглашаться копии материалов уголовного дела, которые представляют собой тайну следствия. Эта тайна следствия относится к иной охраняемой законом тайне. В соответствии с УПК имеются основания рассмотреть данное ходатайство именно на закрытом судебном заседании, - объяснил сотрудник СК свою позицию.

Дмитрий Шило успел рассказать, что он родом из Краснозерки, прописан в общежитии на Красном проспекте, женат, на иждивении ребенок. После этого журналистов попросили на выход.

- Я против, чтобы СМИ присутствовали. Соответственно, ходатайство следователя поддерживаю, - заявил Шило, склонив голову.

На закрытом судебном заседании рассмотрели и вопрос об избрании меры пресечения бывшему начальнику городского ОБЭП Андрею Хомину. Изобличающие показания в его отношении дал задержанный в декабре прошлого года Александр Умеров, возглавлявший ОЭБиПК по Центральному району. В марте 2023 года Хомин написал рапорт об уходе на пенсию, но избежать уголовного преследования это не помогло.

- Андрей, скажите, пожалуйста, как считаете, обоснованы ли претензии следователей? - поинтересовалась у некогда занимавшего высокий пост полицейского журналист КП-Новосибирск. - Признаете свою вину?

Отвечать на вопросы журналистов он не стал. Как и начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции по Заельцовскому району Максим Абрамов - его арестовали третьим.

- Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя избрать в отношении Абрамова меру пресечения в виде заключения под стражу, - огласила судья свое постановление.

После обеда очередь дошла до начальника Ленинского подразделения УЭБиПК Дениса Фетисова. Он вел себя невозмутимо и даже позировал на камеру. Всех четверых по решению Фемиды отправили в СИЗО до 20 ноября. Ходатайства следствия в суде поддержали представители Генпрокуратуры.

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