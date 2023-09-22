«Всю жизнь буду винить себя, что так вышло»: приемного сына сибирячки, заразившейся гепатитом C, отдали в другую семью

Сибирячка не смогла вернуть приемного сына. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жизнь 46-летней Дарьи* и ее приемного сына Димы* перевернулась с ног на голову 1,5 года назад. Напомним, именно тогда у сибирячки обнаружили гепатит C и служба опеки отправила ее приемного сына в детский дом. Сейчас 12-летний мальчик и вовсе находится в другой семье. Дарья пыталась бороться за ребенка, но закон оказался не на ее стороне.

ИЗНАСИЛОВАЛ БЫВШИЙ

Дарья уверяет: ее изнасиловал бывший муж, с которым она рассталась больше 15 лет назад и снова вышла замуж. Сибирячка случайно встретилась с ним на улице:

- Он просто затащил меня в небольшой лесок около дома. Вырваться я не могла: он весил под 120 килограммов, так что просто скрутил меня и изнасиловал. Я вернулась домой в порванной одежде, обо всем рассказала мужу.

После случившегося Дарья обратилась в полицию, но дело на ее экс-супруга так и не открыли.

- Через несколько недель он умер из-за диабетического приступа, а у меня вскоре выявили гепатит C. Я уверена, что заразилась от бывшего, - добавляет Дарья.

О болезни женщины медики обязаны были сообщить в органы опеки: мальчика, который 9 лет прожил с семьей Дарьи, сначала отправили в детский дом, а теперь отдали в другую семью.

«СЫН ЗВОНИТ ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ»

Сейчас Даша и Дима общаются только по телефону. Мальчику 12 лет, по словам женщины, он по ней очень скучает.

- Говорим, только когда сын позвонит: он живет в селе, связь там через раз, - говорит Дарья.

В том, что ее разлучили с сыном, она корит себя:

- Я очень виновата перед сыном! Всю жизнь буду винить себя, что так вышло. Надеюсь, Дима вырастет и простит меня.

А еще у них с сыном есть одна мечта на двоих:

- Очень надеюсь, что, когда сын будет старше, он вернется к нам из приемной семьи.

*Имена героев публикации изменены.

КОНКРЕТНО

Почему забрали ребенка?

- Лицо, страдающее инфекционным заболеванием, в частности гепатитом С, не имеет права быть опекуном несовершеннолетнего. Эта норма закреплена в пункте 3 статьи 146 Семейного кодекса РФ. Перечень заболеваний утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации № 117 от 14 февраля 2013 года, - объяснил КП-Новосибирск адвокат Егор Солунин. - Прекращение опеки в случае выявления заболеваний производится с формулировкой «отказаться от исполнения договора о приемной семье в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для содержания» (пункт 2 статьи 153.2 Семейного кодекса), поскольку совместное проживание ребенка с больным инфекционным заболеванием человеком считается неблагоприятными обстоятельствами.

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