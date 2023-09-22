Алексей Джулай: В наших домах заканчиваем остекление и кровельные работы

Фото: Предоставлено ООО «ДИСКУС плюс»

За время своего существования компания «Дискус» построила и ввела в эксплуатацию 320 двухподъездных десятиэтажных жилых домов. В них живут около 80 тысяч человек, фактически каждый 25-й житель Новосибирска. А этой весной совместно с мэрией, областной администрацией, прокуратурой, жилищным кооперативом и подрядчиком подготовили и подписали четырехсторонний документ, дорожную карту по достройке домов.

О том, что сделано за прошедшие четыре месяца, ходе строительства и планах до конца года рассказал основатель строительно-производственной компании ООО «ДИСКУС плюс» Алексей Джулай.

«ВСЕ РАБОТЫ С ЛЮЛЕК ЗАКОНЧЕНЫ»

По словам Алексея Джулая, в Плющихинском жилмассиве первым решением было не готовить к сдаче отдельные пару домов, а строить сразу все 16, причем в этом году. Для этого сделали упор на работы по замыканию теплового домового контура, чтобы в холода можно было вести внутридомовые работы по прокладке коммуникаций и электрике.

- Мы занимались утеплением фасадов, выполняли отделочные работы. Сегодня все фасадные работы, которые выполняются с люлек, закончены. Для оптимизации и ускорения мы нанимали подразделения, которые выполняли сразу весь объем однотипных работ по всем домам. У нас получился такой поэтапный график строительства, когда рабочие выполняли одни виды работ, затем переходили на другие. На сегодняшний момент ведутся работы на четырех последних домах, где необходимо смонтировать систему отопления, чтобы закрыть тепловой контур. Мы начали вставлять окна. Установка окон не началась только на двух домах. Также осталось только два дома, где необходимо провести кровельные работы, - перечислил Алексей Джулай.

Фото: Предоставлено ООО «ДИСКУС плюс»

НОВЫЕ ФАСАДЫ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

К отделочным работам застройщику необходимо приступить в трех домах. В остальных они выполняются или уже выполнены.

- Понимаем, что все работы нужно делать здесь и сейчас. Немного отстаем от графика по благоустройству и установке лифтов. Но мы считаем, что до конца года данные работы будут выполнены, так как у нас был опыт установки лифтов одновременно на 15 домах. На пяти домах заканчиваем вертикальную планировку - земляные работы. Думаем, что благоустройство тоже сможем выполнить до окончания этого года, - пояснил Алексей Джулай. - Отмечу, что эти строящиеся дома будут отличаться он нашей типовой застройки. У них будут уже другие, новые фасады. Понимаем, что люди вложили деньги, давно ждут эти дома. Поэтому они получают квартиры по старым ценам и жилье более высокого уровня. Напомню, что наши дома достраиваются по прежней цене, без перерасчета: в среднем это 24 тысячи рублей за «квадрат». Да, есть задержка по срокам, но никаких доплат не требуется.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Одна из составляющих низкой цены за «квадрат» в квартирах «Дискуса» - это строительство посредством кооперативов. Члены кооператива и застройщики, и партнеры. Своим мнением о ходе строительства поделилась представительница инициативной группы пайщиков Марина Павловская.

- У нас несколько жилищно-строительных кооперативов. Мой относится к наиболее проблемным. Сдача именно моего дома по дорожной карте запланирована на 2024 год. Конечно, мы хотели бы побыстрее. У нас проблемы с задержкой строительства, но связаны они не с компанией «ДИСКУС», а с мэрией. Я живу недалеко от стройки, поэтому могу точно сказать, как шли и как сейчас идут здесь работы. Мне кажется, что работали они в три смены. В 7.00 рабочие заходили на стройку, а в 23.00 уходили оттуда. Точно было несколько смен, там постоянно кто-то работал. Дома строились очень быстро, - поделилась с «Комсомольской правдой» Марина Павловская. - В принципе, все жители очень поддерживают застройщика. Алексей Джулай на стройплощадке и утром и вечером. Выполнен огромный объем работы.