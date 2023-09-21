Дети ревут, родители в полиции: тренер по танцам собрала 300 тысяч рублей на фестиваль, но не отвезла учеников

Тренер арендовала помещение в этом здании. Фото: предоставлено героиней публикации

В Новосибирской области тренер по танцам собрала с родителей деньги на фестиваль. Женщина должна была отвезти восьмерых детей из Искитима в Казань. Но за сутки до поездки сообщила ребятишкам грустную новость: они никуда не едут. Тренер обещала вернуть все до копейки, но с того дня прошел месяц, а денег никто не увидел. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

«ВЫ ВЗРОСЛЫЕ, ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ»

11-летняя Света* из Искитима ходит на танцы 8 лет. За это время вместе с Натальей Анатольевной* и группой она побывала на многих фестивалях в разных городах. В этом году что-то пошло не так.

Тренер предложила поехать в Казань. Фото: скриншоты предоставлены героиней публикации

- Сначала мы должны были ехать на фестиваль в Ярославль, деньги на поездку начали сдавать в апреле. Но конкурс отменился. Тренер Наталья предложила нам выбор: возврат денег либо поездка на Алтай или в Казань в конце августа. Мы согласились на Казань. Я планировала ехать вместе с дочерью. Вместе с тем, что я сдавала до этого, общая сумма получилась 47 500 рублей за двоих. Это были деньги на билеты, проживание, оргвзносы, - рассказала КП-Новосибирск мама Светы. - Я отправляла руководителю кружка 26 500, 13 500 и 7500 рублей разными платежами.

Суммы, которые требовались на ребенка. Фото: скриншоты предоставлены героиней публикации

По словам женщины, дети воодушевились. Они ставили танцы, усердно репетировали, распланировали, кто с кем будет жить и какие фильмы смотреть в дороге.

- 17 августа мы должны были уезжать, а 15 августа была последняя репетиция. На ней-то Наталья Анатольевна и сообщила ребятам, что обиделась на родителей, которые ее оклеветали. Как я поняла, кто-то из родителей обвинил ее в том, что она нерационально тратит деньги, что у нее в группе есть любимчики, были еще какие-то претензии. Она поставила на стол для наших детей торт и лимонад со словами: «Вы уже взрослые, должны понять», - вспоминает женщина.

Наталья Анатольевна написала в общий чат, что устала от клеветы и группу в Казань не повезет. Пообещала все деньги вернуть в течение трех дней.

«ДОЛЖНА ОКОЛО 300 ТЫСЯЧ»

В чате началась паника. Родители были возмущены, что детям все преподнесли в таком ключе.

- Дети ревут, не понимают, что произошло. Родителям она толком ничего не объяснила. Спустя 5 дней мы начали спрашивать, где наши деньги. Наталья Анатольевна объяснила, что организаторы деньги еще не вернули, что она тоже их ждет. Началось «кормление завтраками», - описывает ситуацию мама Светы.

Тренер обещала вернуть деньги. Фото: скриншоты предоставлены героиней публикации

Родители стали трясти тренера еще больше. Просили название компании организаторов, скрины билетов на поезд. Дозвонились до гостиниц, в которых дети должны были жить.

- Нам сказали, что списков с нашими детьми нет и тренера нашего тоже. Начали искать фестиваль в интернете, но так и не смогли понять, на какой конкретно мы должны были ехать. Такое ощущение, что все это была выдумка, - предполагает женщина.

Женщине заблокировали карту. Фото: скриншоты предоставлены героиней публикации

Дальше - интереснее. Наталья Анатольевна сказала, что деньги якобы пришли, но на какой-то другой счет, поэтому надо еще подождать.

- Потом она сказала, что ее карту заблокировали и она старается исправить ситуацию. Но уже конец сентября, а денег мы так и не увидели. По общим подсчетам, она должна нам около 300 тысяч рублей, - уточняет сибирячка.

А вот и еще пострадавшие. Фото: скриншоты предоставлены героиней публикации

Родителям надоело бороться в одиночку. Они решили подключить к делу прокуратуру и полицию. В оба ведомства они написали заявления.

- Насколько мне известно, деньги она должна не только нам. Наталья Анатольевна арендовала помещение и владельцу тоже должна денег. Надеемся, что правоохранители разберутся, - говорит женщина. - Нас активных только четыре мамы, еще четыре семьи молчат.

Дети на занятия к Наталье Анатольевне больше не ходят.

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск дозвонилась до тренера по танцам. Она описала свое видение этой ситуации.

- Фестиваль не придуманный, просто мы не разглашаем его название, чтобы родители не писали организаторам. Наша поездка не состоялась не по их вине, а только по нашей. Видимо, родителей не устроили какие-то условия поездки, потому что я выслушала много недовольных комментариев. Я не посчитала нужным везти детей, если мне их не доверяют. Сейчас мы разбираемся с организаторами, и вернуть деньги не так просто. Мы же подписывали договор, где указано, как и в какие сроки, по каким причинам возвращаются деньги. Думаю, уже к середине октября я всем все верну, - сообщила КП-Новосибирск тренер.

* Имена изменены по этическим соображениям.

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