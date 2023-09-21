«Я была трезвая, хорошо одета, но меня не пускали!»: сибирячка требует от бара компенсацию в полмиллиона рублей за жесткий фейсконтроль

Женщина утверждает, что не нарушала требований. Фото: Предоставлено героиней публикации

Жительница Новосибирска Оксана Хоменко подала в суд на ночной клуб BlaBlaBar на Депутатской, 46, требуя от них не много не мало 500 тысяч рублей компенсации. За моральный вред — по словам женщины, ее трижды не пускали в заведение без объяснения причин.

— Я в мае и в июне пыталась три раза попасть внутрь, но меня просто не пускали. Ранее я неоднократно посещала данное заведение. Я ничего не нарушала, была одета по дресс-коду, находилась в трезвом состоянии. В соцсетях бар сам размещал афишу о предстоящих мероприятиях. Охранники при входе каждого второго посетителя не пускают и унижают. Мне было сказано, что в соответствии с правилами клуба могут отказать в посещении без объяснения причин, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Хоменко.

Оксана обратилась в Дзержинский районный суд после того, как BlaBlaBar прислал ответ на ее письменную претензию. Там было сказано, что если клиенты не согласны с решением клуба, у них есть право обратиться в суд.

— В ответе было сказано, что я пришла в клуб в состоянии алкогольного опьянения и вела себя вызывающе. Считаю, что это клевета. Алкоголь я вообще не употребляю. То, что я себя прилично вела, подтверждают записи с камер клуба. А охранник тогда, еще в июле, не сумел назвать мне причины отказа. Диагноз алкогольное опьянение может ставить только врач-нарколог. Если бы мне была озвучена эта причина, я бы потребовала специалиста для подтверждения диагноза, — говорит Оксана.

Менеджер BlaBlaBar сообщила КП-Новосибирск, что о предстоящих судебных разбирательствах они узнали только сегодня. Но что гостью не выгоняли просто так без причины.

— Этой клиентке действительно было отказано в доступе по причине того, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она отправляла письменные претензии, сейчас на нас завела иск. Всю информацию мы передали директору, пока не можем дать более развернутый комментарий, — сообщила представитель ночного клуба КП-Новосибирск.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 20 ноября.

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