Гнался за ней с топором: житель Новосибирска избил и запер в гараже беременную девушку

В Новосибирске освободили беременную девушку, которую запер в гараже муж. Фото: СК РФ по НСО, Прокуратура по НСО

В Новосибирске полицейские освободили 26-летнюю девушку, которую запер в гараже сожитель. Крики о помощи услышали местные жители. Именно они позвонили правоохранителям. Источник КП-Новосибирск уточнил, что пострадавшая девушка беременна.

Крики о помощи услышали местные жители и позвонили правоохранителям. Фото: прокуратура по НСО

На место происшествия стянули все силы, включая руководство отдела.

Девушка смогла самостоятельно открыть замок и выбежать. С топором за ней гнался мужчина. Увидев оперативников, он спрятался в доме. Открывать мужчина отказывался. Изнутри он начал выбивать окна и громить все вокруг себя.

Мужчина закрылся в доме, начал выбивать окна и громить все вокруг себя. Фото: прокуратура по НСО

Полицейские окружили здание по периметру. Силами бойцов Росгвардии злоумышленника задержали.

По словам пострадавшей, ночью муж в неадекватном состоянии затолкал ее в гараж и запер там. А после избил разными предметами.

Муж избил девушку разными предметами. Фото: СК РФ по НСО

Беременную девушку госпитализировали. Ход расследования поставила на контроль прокуратура региона. Источник КП-Новосибирск уточнил, что мужчина в момент преступления был под наркотиками.

В Новосибирске полицейские освободили беременную 26-летнюю девушку. Фото: прокуратура по НСО

Задержанный муж заключенной в гараже оказался ранее судимым. 31-летний новосибирец привлекался к уголовной ответственности за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас мужчина находится в специализированном медучреждении. Ему грозит наказание за незаконное лишение свободы.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил дело. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.

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