Новую поликлинику откроют в 2024 году

Строительство идет на улице Степной. Фото: Дарья МУЛОВА

Забота о здоровье сибиряков - один из приоритетов в работе Совета депутатов города Новосибирска. Поэтому особое внимание уделяется строительству поликлиник в тех районах, где они необходимы. Одна из них скоро появится на улице Степной в Ленинском районе: ход строительства проконтролировали депутат Совета депутатов города Новосибирска Кирилл Покровский (депутатское объединение «Единая Россия») и депутат Законодательного собрания НСО Дмитрий Козловский.

ОТКРЫТИЯ ЖДУТ 60 ТЫСЯЧ ПАЦИЕНТОВ

Новое медицинское учреждение по адресу: улица Степная, 266, уже обрело очертания. Строители возвели монолитный каркас здания, ведутся работы по устройству наружных стен, внутренних перегородок и гидроизоляции. В корпусах здания 4 - 5 этажей. До холодов рабочие закончат остекление и приступят к внутренним работам. Уже через год здесь будут оказывать медицинскую помощь почти 60 тысячам жителей Ленинского района.

Поликлиника строится рядом с быстрорастущими микрорайонами Новосибирска - Чистая Слобода, Радуга Сибири, Любимый. Только в Чистой Слободе уже более 50 тысяч жителей, и все они вынуждены прикрепляться к поликлиникам, которые были построены еще в советское время и не рассчитаны на такое количество пациентов.

- Детское отделение на улице Халтурина обслуживает 17 тысяч ребятишек. Оно расположено на первом этаже здания 1962 года постройки. Это один этаж, узкий коридор, там всегда очереди. В филиале невозможно сделать капитальный ремонт. Поэтому новую поликлинику ждут не только жители, но и врачи. Это будет филиал нашей поликлиники, - рассказала главный врач ГБУЗ «Поликлиника № 18» Татьяна Пепеляева.

Уже сейчас руководство ищет врачей, медсестер, которые будут работать в поликлинике. Некоторые специалисты сейчас проходят целевое обучение и должны будут вернуться. Когда откроется новая поликлиника, закроется отделение на улице Халтурина. Оно укомплектовано врачами-педиатрами, и они все перейдут в новое помещение.

Кирилл Покровский. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

ПОЯВЯТСЯ ПАРКОВКА И ЛАВОЧКИ

Комплектация кадрами не единственный актуальный вопрос, который подняли депутаты на выездном совещании. Пока не определено, где будет построена подъездная дорога к поликлинике. Этот вопрос будут решать совместно с застройщиком и мэрией Новосибирска.

- В прошлый раз мы выезжали с инспекцией весной. Виден прогресс. Для нас главное, чтобы подрядчик и концессионная компания соблюдали обязательства. Мы обсудили с представителем застройщика вопрос оснащения высокотехнологичным оборудованием. Он сообщил, что укомплектует новое медицинское учреждение всем необходимым, несмотря на санкции. Планируется, что здесь будет 470 единиц современной медицинской техники: КТ и МРТ, маммограф, рентген и флюорограф, аппараты ультразвуковых исследований. Это будет современное многофункциональное лечебное учреждение, - отметил депутат Совета депутатов города Новосибирска Кирилл Покровский.

Рядом с поликлиникой будет обустроена парковка, на которой одновременно смогут встать более 100 автомобилей. Территорию медицинского учреждения благоустроят - высадят деревья, установят лавочки.

Предварительной датой сдачи поликлиники называют второй квартал 2024 года. Посещать взрослое отделение в смену с дневным стационаром на 18 коек смогут 468 человек. Детское - 308 ребятишек и отделение женской консультации - 105 человек в смену. Кроме кабинетов врачей, здесь будут зал ЛФК и отделение лучевой диагностики.

- Работы идут в штатном режиме в соответствии с проектом. На площадке трудятся более 50 человек. Сейчас заканчиваем внешние работы. Параллельно ведем гидроизоляцию, протягиваем инженерные сети. До холодов приступим к отделочным работам внутри, - уточнил руководитель проекта Группы «ВИС» Сергей Шохин.