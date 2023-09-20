Доступная среда и безопасность в школах - в приоритете

Игорь Титаренко настаивает на том, чтобы в школах работали по два охранника. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

В Совете депутатов города Новосибирска прошло заседание комиссии по социальной политике и образованию. К каким решениям пришли депутаты - в нашем материале.

С ЗАБОТОЙ О ЖИТЕЛЯХ

Один из вопросов коснулся создания условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ маломобильных жителей города Новосибирска к приоритетным для них объектам и услугам в текущем периоде 2023 года. Начальник отдела по делам ветеранов, инвалидов и социальному партнерству управления социальной поддержки населения мэрии Новосибирска Ольга Подустова назвала неутешительные цифры. Согласно данным маршрутки оказались для инвалидов недоступны, потому что попросту не оборудованы специальными приспособлениями. Однако работа с общественным транспортом идет: автобусный парк обновляется, часть транспорта имеет низкий пол и аппарели, которые необходимы для подъема инвалидных колясок в салон.

- 2 процента маршруток имеют низкий пол и звуковое сопровождение. Ведется большая работа, например, в ПАТП-4: по программе «Безопасные и качественные дороги» закуплены большие автобусы с низким полом, они уже оснащены системами звукового и визуального сопровождения. В муниципальном транспорте динамика есть. В бюджете мы предусматриваем возможность дофинансирования для решения этого вопроса, - прокомментировал председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию Игорь Титаренко (депутатское объединение «Единая Россия»).

Депутат Антон Бурмистров обратил внимание на то, ведется ли подобная работа на территории домов и в квартирах маломобильных жителей. Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин напомнил, что такие вопросы решаются на общем собрании собственников жилья: бывают случаи, когда маломобильные жители дома не могут самостоятельно выйти на улицу, так как дом не оборудован необходимыми приспособлениями и на уровне собственников жилья этот вопрос не решался.

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДОВ У ДЕТЕЙ

Еще один важный вопрос коснулся профилактики суицидов среди подростков. Специалисты рассказали, что с 2015 года ведется учет суицидального поведения в образовательных учреждениях, разработан алгоритм действий, ведется работа с семьей и близким окружением. В 2023 году зафиксированы 374 попытки суицида, 8 детей погибли.

Игорь Титаренко подчеркнул, что динамика не отличается от предыдущих 2 лет. Различные департаменты ведут работу по профилактике среди подростков, в образовательных учреждениях. Также председатель комиссии отметил, что факторы, которые толкают ребят на этот поступок, - обучение, экзамены, конфликтные ситуации со сверстниками, психологические особенности.

КАК ОХРАНЯЮТСЯ ДЕТСАДЫ?

Помимо этого в повестке заседания был вопрос обеспечения безопасности образовательных учреждений Новосибирска - детсадов и школ. Представитель управления образования мэрии Роман Попов доложил, что в сфере образования почти 500 образовательных учреждений, где в последние 3 года в целях создания безопасности наращивается техоснащение. Все школы оборудованы камерами видеонаблюдения, оснащены тревожной кнопкой. На их обслуживание уходит порядка 57 миллионов рублей. Несмотря на это, Николай Тямин считает, что детсады остаются без должного внимания и охраны. На пороге принятия бюджета он предложил вынести этот вопрос на рассмотрение: и по видеонаблюдению, и по охране, и по безопасным маршрутам.

Игорь Титаренко пояснил, что ключевые вопросы депутаты выносят на рассмотрение и адресуют профильным министерствам и департаментам:

- Еще 2 - 3 года назад финансирование частных и вневедомственных охранных служб обеспечивали по низкой ставке, сейчас на комиссиях по безопасности рассматриваем час труда охранников, увеличиваем сумму, исходя из опыта других муниципалитетов.

Также председатель комиссии рассказал, что депутаты планируют поднять вопрос о том, чтобы в школах работали по два охранника, а не по одному. Для этого необходимо вынести эти вопросы на рассмотрение при обсуждении бюджета на следующий год.