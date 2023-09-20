Лицей с бассейном и концертным залом строят в Новосибирске

Игорь Титаренко проконтролировал ход строительства. Фото: Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска

Лицей № 185 обретает новое помещение. На месте старого здания по адресу: улица Тургенева, 84, уже появилось новое - там смогут учиться 975 человек. За ходом строительства следят «партийный десант», родители, местные жители, с нетерпением ждут открытия ученики, которых на время строительства распределили по ближайшим школам.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ И ТРИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛА

Большое здание разделено на три функциональных блока, связанных лестничными клетками и лифтами. Помимо стандартного набора - классы, столовая почти на 500 мест, учебные помещения - здесь появятся бассейн на 25 метров, концертный зал, конференц-зал, театральная студия с вспомогательными помещениями, архив, три спортивных зала, включая гимнастический.

Директор лицея № 185 Игорь Онищенко поделился, что здесь появятся студия звукозаписи, телестудия, радиоузел, студия робототехники, лаборатории, они будут оснащены оборудованием, которое в том числе транслировалось на «Технопроме». Такой процесс вовлечения позволит ученикам детально и с интересом изучать науки.

- Мы и сейчас рядом с нашими детьми, их обучают те же учителя, но на разных площадках: в 202-й и 16-й школах. Кадрового голода пока не было, а дальше мы планируем подбирать дополнительные кадры, придется расширяться. Количество желающих попасть в новое здание уже превышает нормы. Но в первую очередь мы принимаем детей по нашему микроучастку, - отметил директор.

Подрядчики показали, что внутри ведутся отделочные работы, монтируются лифты, к концу сентября планируется дать тепло. Это учебное учреждение с непростой конфигурацией, кроме этого, необходимо создание своего микроклимата в бассейне. Снаружи также активно ведутся работы, за этим следят и родители учеников.

КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Мама шестиклассника Евгения Рыбалко жалуется, что пока приходится учиться в школе № 16, но родители надеются, что лицей откроет двери для своих учеников раньше следующего года.

- Мой сын учился здесь с первого класса, теперь временно в другой школе. Это далеко и неудобно. Общественного транспорта нет, ходить пешком по частному сектору Октябрьского района трудно: тротуаров нет, ребята идут по обочинам. А зимой вообще не представляю, как будут ходить. Мы все с нетерпением ждем, когда достроят наш лицей, это тысяча учеников. Мы, родители, стараемся контролировать ход строительства, следим за процессом, связываемся с различными организациями, обмениваемся информацией. Хочется, чтобы школьники приступили к учебе в четвертой четверти. Но раньше все на головах сидели друг у друга, поэтому нам жизненно необходимо такое помещение, - уверяет мама.

Игорь Титаренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»), отметил:

- Старая школа не отвечала требованиям безопасности, в здании были трещины, проседал фундамент. Было принято решение делать проект нового лицея, потому как вблизи нет учреждения, которое отвечало бы потребностям в образовательных местах на данной территории. Здесь проживают порядка 15 тысяч жителей, принимать решение надо было быстро. И это произошло при поддержке губернатора, правительства, мэрии. В рамках проекта «Партийный десант» народной программы «Единая Россия» мы с коллегами-депутатами контролируем ход строительства. Есть проблемы и отставания по срокам. Подрядчик порядочный, свою работу ведет в соответствии с планом, однако есть проблемы с выносом коммуникаций. Необходимо сделать объект безопасным и соблюсти все нормативы, поэтому принять ребят школа сможет, скорее всего, в сентябре 2024 года.

Также депутат поделился планами. Он надеется, что объект станет типовым и подобные школы с бассейном, несколькими спортзалами, лабораториями и другими новшествами станут появляться в Новосибирске. Также он рассказал, что зарезервирована площадка по улице Ипподромской, но для этого необходимо и финансирование. Данный объект строился за счет федеральных и региональных средств и обошелся примерно в 2 миллиарда рублей.