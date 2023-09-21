Повестка дня двадцать восьмой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2022 № 483 «Об установлении в 2022, 2023 годах льготных условий использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска» (первое чтение)

2. О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 - 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536 (первое чтение)

3. О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 (первое чтение)

4. О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 (первое чтение)

5. О внесении изменения в абзац пятнадцатый пункта 3.2 Порядка передачи приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.02.2012 № 541 (первое чтение)

6. О внесении изменений в Порядок предоставления в аренду имущества бизнес-инкубатора, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.06.2014 № 1125 (первое чтение)

7. О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 40, № 49

8. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2023 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2022 № 488

9. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Разное:

10. Об информации о завершении работ по ремонту, техническому перевооружению объектов теплоснабжения на территории города Новосибирска, запланированных на 2023 год, и готовности города Новосибирска к отопи-тельному периоду 2023 – 2024 годов

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев