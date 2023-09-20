Без Мальдив и денег: сибиряки отдали по полмиллиона за заграничный тур и остались ни с чем

Сибирякам приходится лететь за свой счет или совсем отказываться от отпуска, теряя деньги. Фото: Сергей ЕФИМОВ/Предоставлено Анной Духновой

У десятков новосибирцев и жителей соседних регионов сорвался отпуск за границей. Они массово жалуются на то, что директор новосибирского турагентства исчезает с их деньгами. Сибиряки теряют сотни тысяч кровных, а в итоге либо никуда не летят, либо довольствуются таким отдыхом, который полмиллиона явно не стоит.

СОРВАННЫЙ ОТПУСК ЗА ПОЛЦЕНЫ

Офис турфирмы находится в самом центре Новосибирска. Организация предлагает туры по любым направлениям, от Греции и Турции до Египта и Мальдив. Одна из пострадавших, Лия собиралась в отпуск с подругой, чтобы отметить свой день рождения. В итоге осталась без райских пейзажей, радостных улыбок и… внушительной суммы.

- Я купила тур за 400 тысяч 3 июля, а лететь должна была 29 августа. Мне выдали договор с синими печатями, там все прописано. Только подписывала его от имени турагентства менеджер - директора в офисе не было. В день вылета я узнала, что директор компании деньги у меня взяла, а билет не купила и за отель туроператору не заплатила. Я много раз пользовалась услугами туристических компаний, и всегда все было хорошо, договор и здесь был стандартный, - рассказала Лия КП-Новосибирск.

Вместо аэропорта женщина отправилась в офис компании. Провела там 4 часа, впервые пришлось грозить турфирме полицией.

- Меня сначала уговаривали уйти из офиса, но как только менеджер поняла, что я никуда не уйду, стала созваниваться с директором, которая не сразу вышла на связь. Мне стали в срочном порядке пытаться купить билет в один конец - без отеля, без страховки, хотели заставить меня улететь по нему. Я, конечно же, отказалась: что мне делать с ограниченным бюджетом и без обратного билета в чужой стране? Деньги мне все-таки вернули, правда только 200 тысяч. Ощущение, будто заказал у мебельщиков диван, тебя мурыжили два месяца, а потом сказали: «А мы даже не приступали». Вот примерно такая схема. И таких нас 30 человек, большинству не вернули ни копейки, - говорит Лия.

«ПРОСИДЕЛИ ГОЛОДНЫЕ В ГРЯЗНОЙ КОМНАТЕ!»

Семью Анны изначально поселили в другой отель, более дешевый и грязный. Фото: Предоставлено Анной Духновой

Еще одна сибирячка Анна тоже потеряла из-за турфирмы большую сумму. Что интересно, контору эту она давно знала и пользовалась ее услугами несколько раз. А потому не ожидала, что столкнется с обманом.

- Мы заранее, за месяц, оплатили 100% стоимости тура в Турцию на 13 дней в хорошем пятизвездочном отеле - 380 тысяч рублей. В этот же отель купили туры наши друзья - еще две семьи с детьми. Менее чем за сутки до вылета директор турфирмы позвонила мне и сообщила, что по их ошибке тур аннулирован и мы не сможем вылететь. Просила подождать пару дней. Мы с ней договорились, что купим билеты за свой счет и полетим, а в это время она решит с туроператором вопрос о нашем бронировании. Отправила нам даже письмо, что обязуется полностью компенсировать стоимость перелета, а билеты стоили без малого 113 тысяч рублей. Но ничего не случилось, - поделилась Анна с КП-Новосибирск.

На отдых женщина полетела с мужем и двумя сыновьями: старшему - 3 года, младшему - 5 месяцев. На сутки семью заселили в другой отель, но далеко не пятизвездочный.

- Мы были в настоящем аду! Дешевый, грязный, вонючий отель. Там полная антисанитария и абсолютное отсутствие еды. Таким образом, сутки мы просидели голодные. Весь день мы по телефону с директором турфирмы пытались решить проблему. В итоге она сказала, что мы не сможем поехать в свой отель, и мы экстренно выбрали другой, более сносный. Провели там девять дней одни, без друзей, и улетели домой. Итого у турфирмы остались наши деньги - около 150 тысяч рублей и долг нам за билеты. Но директор пропала, перестала отвечать на звонки, - резюмирует Анна.

«Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ, ДИРЕКТОР РАЗБЕРЕТСЯ»

Подобные истории звучат из уст жителей и других городов. Елена из Новокузнецка тоже планировала отдохнуть с семьей и друзьями в Египте. Забронировала тур за 333 тысячи на весенних каникулах, но в итоге пришлось покупать билеты за свой счет.

- Нам ведь для перелета пришлось ехать из Новокузнецка в Новосибирск. Просидели на съемной квартире день с чемоданами, а потом услышали, что наш тур не забронирован. Сами бронировали себе трехзвездочный отель. В конце отдыха написали досудебные претензии. Директор турфирмы заверила, что была совершена бухгалтерская ошибка и деньги вернут. Так ничего и не вернули, и мы пошли в суд. Прошло уже два рассмотрения, третье назначено на 26 сентября. Сейчас собираемся подавать коллективные заявления в новосибирскую прокуратуру, - уточняет Елена.

Директор турфирмы на звонок корреспондента КП-Новосибирск не ответила. Удалось связаться с менеджером Светланой.

- Я работаю здесь недавно, только два месяца, и информацией плохо владею. Раньше с таким не сталкивалась. Я вообще собираюсь увольняться. Доотправляю последних клиентов и все, - ответила Светлана КП-Новосибирск.

Работает в компании и еще один менеджер - Анастасия. Сейчас она в отпуске и на звонки не отвечает. По словам потерпевших клиентов, девушка прекрасно знает о том, что ее начальница разводит людей на деньги, но уже полгода закрывает на это глаза.

- За последние четыре месяца на эту компанию в суд подано уже пять исков. Мы написали заявления в Октябрьский отдел полиции на директора турфирмы по факту мошенничества и на Анастасию, потому что она ее покрывала. Ведь она и договоры в отсутствие директора подписывала, и голову нам морочила с возвратом денег якобы от туроператора. Считаю, это пособничество, - добавила Анна.

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