Глава ЦОДД принял участие в комиссии по безопасности дорожного движения Новосибирской области

Начальник ГКУ НСО ЦОДД Павел Сергеевич Молоцило. Фото: Предоставлено ЦОДД

В правительстве Новосибирской области прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения под председательством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, а также глав профильных министерств и ведомств, включая региональный минтранс, Госавтоинспекцию, ЦОДД и ТУАД.

На обсуждение были вынесены сразу два важных вопроса: увеличение числа ДТП на федеральных трассах, дорогах региона и областного центра в 2023 году и детский травматизм в авариях.

Фото: Предоставлено ЦОДД

Глава региона выслушал доклады, обозначил проблемы и пути их решения.

Основные виды ДТП - столкновение транспортных средств и наезд на пешехода. И для того, чтобы стабилизировать ситуацию, в регионе и городе постоянно проводятся инженерные мероприятия, размещаются технические средства автоматической фотовидеофиксации нарушений, а также ведется активная пропаганда безопасности дорожного движения.

На данный момент в уже имеющийся план предложили внести нововведения для большей эффективности, например приобрести дополнительные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД и установить технические средства, предупреждающие водителей в темное время суток о выходе пешехода на нерегулируемый пешеходный переход.

Губернатор Новосибирской области Андрея Травникова. Фото: Предоставлено ЦОДД

Также особое внимание уделили предотвращению детского травматизма в ДТП и безопасности при перевозке в автобусах. Губернатор предложил организовать реестр добросовестных перевозчиков, на который могут ориентироваться образовательные учреждения и родители учеников.