Районы Новосибирска для проживания: как выбрать лучший для себя?

Дзержинский - один из крупных районов Новосибирска. Его ценят за сложившуюся социальную инфраструктуру, обилие зелени и хорошую транспортную доступность. Фото: ГК «Расцветай»

Ежегодно этот район прирастает современными жилыми комплексами. Один из объектов в этой локации, отвечающий основным требованиям даже самого искушенного покупателя, - «Расцветай на Авиастроителей», где сейчас действует специальное предложение - ипотека от 1,9%*.

Покупая квартиру, вместе с квадратными метрами потребитель выбирает и образ жизни. Удобная транспортная развязка, развитая социальная инфраструктура, зеленые зоны, хорошая экология - основные факторы, определяющие благоприятность района для жизни.

Дзержинский соответствует всем вышеупомянутым критериям. Близость к центру, станции метро, развитая трамвайная сеть, которая позволяет добраться в нужное место без пробок. Изюминка района, его достопримечательность, центр притяжения - парк «Березовая роща», любимое место новосибирцев и гостей нашего города.

Этот район Новосибирска удобен для жизни молодежи, семей с детьми, а также людей старшего возраста. Фото: ГК «Расцветай»

В районе хорошая база школьного и дошкольного образования. До 2030 года запланировано построить девять детских садов более чем на 1800 мест. В 2022/23 учебном году в школах дополнительно открыты специализированные классы естественно-научного, инженерного, медицинского, IT-направления и профильные правоохранительные классы. Один из масштабных проектов - строительство школы № 57. Пятиэтажную новую школу на 825 мест очень ждут в микрорайоне Авиастроителей, ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Кафе, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов - у жителей «Расцветай на Авиастроителей» все необходимое расположено внутри жилого комплекса. Фото: ГК «Расцветай»

В Дзержинском районе новосибирский застройщик возводит жилой комплекс «Расцветай на Авиастроителей». Он состоит из трех корпусов переменной этажности - от 9 до 25 этажей - и образует уютный, закрытый двор. Объект ГК «Расцветай» сформирует новую доминанту в этой уютной локации. Стильные фасады строгих линий с архитектурной подсветкой и увеличенной площадью остекления в сочетании с масштабом проекта делают этот дом заметным. Для комфорта жителей - бесшумные скоростные лифты, теплый подземный паркинг, подъездные холлы, выполненные по авторскому дизайн-проекту; видовые квартиры и современные планировочные решения.

Офисы продаж:

- ул. Орджоникидзе, 23

- ул. Авиастроителей, 3/2

Тел. (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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* В рамках программы «Дисконт на период строительства»: «Семейная ипотека» - от 1,9%; по программе ипотека с господдержкой - от 3,9%. Распространяется на жилой комплекс «Расцветай на Авиастроителей». Срок кредита - до 30 лет. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Предложение действует с 01.09.2023 по 30.09.2023 либо до изменения Банком условий кредитования.

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