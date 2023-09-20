«Обливает детей горячим супом и кидается»: родители детсадовцев обвинили в побоях четырехлетнего мальчика

Взрослые уверяют. что ребенок обижал в детсаду и мальчиков, и девочек. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Родительский чат одного из новосибирских детсадов превратился в книгу жалоб на четырехлетнего мальчика: взрослые уверяют, что ребенок бьет других малышей. В доказательство выкладывают в мессенджере фото детей с синяками.

- Родители Жени*, поговорите с мальчиком, чтобы не толкался. У дочки глаз припух: я считаю это серьезным. Сантиметр вправо - и без глаза осталась бы, - написала мама девочки, которая ходит с Женей в одну группу.

Но у мамы мальчика своя версия случившегося. Корреспонденты КП-Новосибирск дали высказаться обеим сторонам конфликта.

В чате взрослые пишут о побоях. Фото: предоставлено родителями детсадовцев.

«НЕ МОЖЕТ ГОВОРИТЬ, ПОЭТОМУ НАПАДАЕТ»

У четырехлетнего Жени есть особенность - он до сих пор не может говорить.

- Мы не раз напоминали родителям, что ребенку нужна помощь невролога, психолога, но без толку: мама мальчика считает, что с ним все в порядке, - рассказала КП-Новосибирск одна из мам. - Но это не так. Он агрессивно относится к детям, нападает. Было несколько случаев, когда он толкал детей и они сильно ударялись, ходили с синяками.

Но это не все претензии взрослых.

- Был случай, что он ребенку вылил на голову горячий суп, - поделилась с КП-Новосибирск мама одной из воспитанниц. - А потом, во время сон-часа, Женя ради шутки прыгнул на мою дочку. Слава богу, она не пострадала, но все могло закончиться куда хуже.

«РЕБЕНОК АКТИВНЫЙ»

У мамы мальчика в этой истории своя позиция:

- Да, Женя пока плохо говорит. Мы занимаемся с логопедом, стараемся сделать все необходимое для сына. Но он не агрессивный: просто гиперактивный ребенок, которому сложно сдерживать свои эмоции. Если он кого-то толкнул и ребенок упал, это чистая случайность, со многими детьми такое случается…

- А что за история с супом произошла?

- Я такого вообще не слышала: обязательно узнаю, что произошло, и постараюсь все объяснить сыну.

В детском саду готовы помочь разобраться в ситуации.

- Женя - добрый мальчик из благополучной семьи, хоть и гиперактивный. Да, у него есть проблемы со здоровьем, но инклюзивное образование существует как раз для того, чтобы дети социализировались, - уточнила КП-Новосибирск директор детсада. - У нас пока нет ни одного заявления от родителей из группы Жени. Но мы готовы помочь: при необходимости поработать с ребенком может детсадовский психолог.

* Имя ребенка изменено.

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