«Честнее Петровича еще надо поискать»: в Новосибирске бывшего судью отправили под домашний арест по делу о взятке

Обвинения Валерию Кухаренко предъявили серьезные. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске бывшего федерального судью не стали отправлять в СИЗО по обвинению в покушении на мошенничество. Не смотря на то, что у Валерия Кухаренко не оказалось прописки по месту жительства, его поместили под домашний арест.

В Центральный районный суд 73-летнего адвоката привезли из изолятора временного содержания в наручниках и под конвоем. Опытный юрист, сам в прошлом судья, оказался по другую сторону решетки. В начале заседания по избранию меры пресечения ему пришлось ответить на вопросы судьи по анкетным данным. Затем по ходатайству следователя из зала удалили прессу и родных обвиняемого, процесс сделали закрытым. Обвинения Валерию Кухаренко предъявили весьма серьезные.

- По версии следствия, в сентябре 2023 года у адвоката в ходе осуществления защиты обвиняемого возник умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. С целью реализации задуманного он убедил подзащитного передать взятку в один миллион рублей должностному лицу за принятие решения о прекращении уголовного дела и преследования в отношении него, - пояснили журналисту КП-Новосибирск в региональном СК.

Кухаренко защищал в Карасукском районном суде директора Черепановского ДРСУ Сергея Дулепова, которого обвиняют в даче взятки эксперту территориального управления автодорог. Днем 19 сентября Дулепов подъехал к дому Кухаренко на улице Ленинградской на своей машине. Сразу после того, как опытный юрист получил от клиента аванс в 100 тысяч рублей, его взяли с поличным. Адвокат считает, что его подставил клиент:

- Сегодня должно было закончиться рассмотрение его уголовного дела. Ему обязательно надо было затянуть его рассмотрение. Другое дело позволит ему, как он считает, каким-то образом избежать или смягчить наказание, - пояснил обвиняемый.

По версии оперативников, миллион рублей Валерий Кухаренко обещал передать судье, рассматривающей дело Сергея Дулепова. Хотя реально повлиять на приговор он не мог. В СК посчитали, что адвокат обманул своего клиента, а его деньги намеревался присвоить. Действия юриста квалифицировали по статье покушение на мошенничество.

- Деньги действительно я у клиента взял, но взял с его согласия для того, чтобы передать человеку, который является сотрудником его организации, и который пообещал ему помочь с тем, чтобы все-таки было принято законное и обоснованное решение. Поскольку он сделал заявление о совершенном преступлении до того, как был допрошен оперативно-следственными работниками, поэтому должен быть освобожден от наказания в связи с явкой с повинной, - пояснил Валерий Кухаренко в разговоре с журналистом КП-Новосибирск свою позицию.

Следователь просил отправить Кухаренко в СИЗО на два месяца, но судья отказала в удовлетворении этого ходатайства. Финала разбирательства пожилой адвокат будет дожидаться под домашним арестом. Известно, что в 90-х он работал судьей в Ленинском районе. Но, по информации источника КП-Новосибирск, почетного статуса «судья в отставке» и прилагающихся к нему преференций не имеет.

- Когда была «война» между ленинскими и первомайскими Петрович не боялся ходить с бандитами на встречу, - вспоминал, стоя в коридоре суда брат обвиняемого Борис. Он пришел поддержать родственника. Заглядывали в зал заседаний и коллеги-адвокаты, подбадривали оказавшегося за решеткой юриста.

На просьбу журналиста КП-Новосибирск прокомментировать, мог ли Валерий Кухаренко преступить закон, его брат заявил:

- Он не мог такое совершить! Честнее человека, чем Петрович, еще надо поискать.

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