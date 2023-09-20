«Я на него зол, больше он мне не нужен»: новосибирец выкинул на улицу стаффа, которого взял у участника СВО

Буча оставили привязанным около магазина. Фото: предоставлено Натальей Ким

В Новосибирске мужчина выкинул на улицу собаку, которую забрал у участника СВО. Псу по кличке Буч всего 3 года. Новый владелец не смог справиться с ним и оставил его на улице. Фотографии пса с грустными глазами разлетелись по Сети, сейчас он находится в зоогостинице. Почему стафф оказался без дома - в материале КП-Новосибирск.

ПОМЕТИЛ СУМКУ И ЗАКРЫЛ ДВЕРЬ

Михаил* с детства мечтал о большой собаке. Когда повзрослел и начал жить отдельно в своем доме, завел даже четырех стаффордширских терьеров. Жил один с собаками, работал, но с начала спецоперации хотел отправиться на линию соприкосновения. В конце лета решился, подписал контракт. Собрал вещи и стал заниматься пристройкой собак. Двух отдал знакомым с условием забрать питомцев по возращении. Потом обратился за помощью к волонтерам. Они и рассказали дальнейшую историю.

- Одну девочку мы помогли пристроить также на время, а трехлетнего Буча отдали в семью навсегда. Эти люди сами на нас вышли, выбирали себе пса. Милане* около 25 лет, а ее мужу Виталию* - около 30. Я предложила им Буча, они согласились, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Ким, волонтер.

Псу 3 года. Фото: предоставлено Натальей Ким

Михаил сам занимался передачей этого стаффа. Ездил к новой семье Буча целую неделю. Объяснял, как обращаться с собакой, рассказывал про особенности породы.

- Я новых владельцев вживую не видела, только давала им рекомендации онлайн. Рассказывала, что нужно помочь псу пережить стресс, потому что происходит смена обстановки. Пес же не может сказать: «Да, я переживаю, любил своего прошлого хозяина. Но он уезжает, а я куда?» Все эти их переживания отражаются на поведении, - объясняет женщина.

6 сентября Буч окончательно переехал в новый дом, а Михаил - в Кемерово на подготовку. Спустя пару недель начались проблемы.

- Жена нового владельца Буча легла в больницу. Виталий начал звонить Михаилу, говорить, что пес плохо себя ведет, не слушается. Хотел, чтобы Михаил забрал Буча обратно, но такой возможности уже не было, - продолжает Наталья. - Потом Виталий написал мне. Сказал, что нужно поговорить.

Мужчина написал, что Буч создал много проблем:

- Я на него зол.

- Я перезвонила новому хозяину. Тот сказал, что пес начал пакостить. Оказалось, что Буч пометил его сумку и место за диваном. Я ему стала объяснять, что первое время такое возможно, псом надо заниматься. Еще один случай: Буч прыгнул на входную дверь и закрыл замок на двери изнутри. Виталий сказал, что пришлось вскрывать дверь и платить за это 6 тысяч рублей, - пересказывает Наталья разговор с владельцем пса.

Волонтер предложила разместить объявление о передержке Буча, его забрали бы через пару дней.

ВЫБЕСИЛ ЗАПАХ МОЧИ

Видимо, Виталий ждать не стал. Утром на следующий день Наталье прислали фотографию Буча с одного из городских сайтов. Пес сидел привязанный за поводок около магазина. Его там бросили...

- Я узнала его по поводку и наморднику. Сразу позвонила Виталию, спросила, что он творит и как ему не стыдно. Я сильно ругалась. Эмоции переполняли. Фото Буча выложила в интернет и продавщица в поисках хозяина. Ему там поставили стаканчик с водой, чтобы он мог попить. Оказалось, что пес сидел возле магазина с вечера. Продавщица завела его на ночь внутрь, закрыла там. Утром уже выложила объявление, - уточняет Наталья.

По словам волонтера, Виталий начал отнекиваться. Сказал, что пес потерялся и никто его у магазина не привязывал. Потом поменял «показания», сказав, что привязал пса всего на 15 минут.

- Он все это аргументировал тем, что пес снова сделал дела за диваном. Хозяина выбесил запах мочи, собака ему стала не нужна, - добавляет волонтер.

Наталья забрала Буча и пристроила его в зоогостиницу на пару дней. Сейчас ему ищут новую семью.

- Я хотела написать заявление в полицию, но понимаю, что Виталию ничего за это не будет. Жесткого обращения же не было, - подытоживает Наталья.

ДРУГАЯ СТОРОНА

«Муж очень переживает»

КП-Новосибирск хотела связаться с новыми владельцами Буча, но волонтеры не дают их номер. В распоряжении редакции есть сообщение от жены Виталия Публикуем его.

- По факту жестокого обращения не было. Ситуация неприятная. Пес метил кровать, на которой мы спали, и не раз. Сделал свои дела на подушку. Естественно, муж разозлился. Взял собаку и пошел гулять. Описать состояние мужа? Он в шоке. Как так? Это было неожиданно и непонятно. Будь это щенок или годовалый - было бы простительно. Будь это дикий пес - простительно. Он так-то в семье жил. Был на воспитании у другого хозяина. Почему в других квартирах не метил? Муж пошел гулять и оставил. Да, неправильно. Пошел обратно, но его там уже не оказалось. Сейчас муж очень переживает и сжирает себя за это, - написала жена Виталия волонтеру.

* Имена изменены.

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