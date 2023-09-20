«Мы орали от боли, были будто в духовке!»: в Новосибирске оставили на свободе владельцев заправки, при взрыве которой пострадали более полусотни человек

Виновные во взрыве на заправке получили условные сроки. Фото: Мария НОВИКОВА/ Евгений КОЧКИН

Сотрудники газовой заправки, которая летом 2021 года взлетела на воздух в Новосибирске, выслушали приговор в Октябрьском районном суде. Репортаж из зала суда – корреспондента КП-Новосибирск.

Разбирательство после взрыва АГЗС на Гусинобродском шоссе длилось больше года, так что его окончания стороны, похоже, уже заждались.

Обвинения следователи предъявили учредителю ООО «Сибгаз» Роману Гармидеру, руководителю компании Алексею Савлуку и главному инженеру Геннадию Киселю. Сначала их поместили в СИЗО, через несколько месяцев меру пресечения изменили на домашний арест, а затем – наложили запрет определенных действий. Как следует из материалов дела, во время перекачки топлива из цистерны незаземленного газовоза в стационарные резервуары произошел взрыв. Пострадал 51 человек, еще 28 - лишились имущества на 162 миллиона рублей.

Слева направо: Кисель, Савлук, Гармидер. Фото: Мария НОВИКОВА

- При проведении сливо-наливных работ произошел выброс газа через неисправный кран одного из резервуаров с последующим его воспламенением. Вследствие отсутствия систем, обеспечивающих рассеивание газа при разгерметизации оборудования, а также автоматических систем пожаротушения произошел взрыв, — указано в обвинительном заключении, которое утвердила Генпрокуратура РФ.

Корреспондент КП-Новосибирск поговорил с семьей Алоян. Когда произошел второй взрыв, ее члены находились практически в эпицентре. Пытаясь спасти свой бизнес, предприниматели получили чудовищные ожоги.

На спине остались следы от ожогов.

- Мы стояли там от пожара где-то метров 20-30 и ждали, что делать и что будет дальше. Внезапно в этот момент был взрыв, от волны нас подбросило метра на 2-3. Мы упали, ощущения такие, что словами нельзя объяснить, - рассказал КП-Новосибирск глава семьи Славик Алоян.

Вместе с сыновьями он оказался в ожоговой реанимации областной больницы. Младший Рустам во время страшного взрыва был одет в спортивный костюм. От жара ткань расплавилась, и синтетика буквально въелась в кожу. Парень перенес несколько операций по пересадке кожи. Тяжкий вред здоровью в результате ЧП кроме него получили еще шесть человек.

Рустаму делали пересадку кожи на голове. Фото: Анна ПАШАГИНА

Все пострадавшие заявляли КП-Новосибирск:

- Мы орали от боли, были как в духовке.

- Помню, как меня везут в скорой и снимают с меня одежду, колют обезболивающее, и я отключаюсь. Я провел в реанимации вместе с сыном 7 дней. А потом нам делали операции по пересадке кожи. У Рустама сильно голова пострадала, руки. У меня - спина и руки, - добавляет Славик Алоян. - Врачи диагностировали 50 - 60% ожогов тела.

Руки пострадали еще сильнее. Фото: Анна ПАШАГИНА

В больницу попали и пожарные, которые ликвидировали возгорание.

- Причиной чрезвычайно ситуации оказалась незаконная эксплуатация производственного объекта 3 класса опасности и грубое нарушение требований пожарной и промышленной безопасности, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова.

Следователи подсчитали, за пять лет работы автозаправки организаторы опасного бизнеса Роман Гармидер и Алексей Савлук заработали 102 миллиона рублей. Их, кроме нарушения правил промышленной безопасности (ст. 217 УК РФ) и оказания небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ), признали виновными и в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ).

Если на старте процесса свою вину фигуранты признавали частично, то к финалу разбирательства раскаялись, а в последнем слове даже попросили о снисхождении. Пока шло расследование и судебный процесс, по ст. 217 УК РФ истек срок давности. Не смотря на это, гособвинитель в прениях просила отправить всех обвиняемых в колонию. Адвокат Геннадия Киселя в разговоре с журналистом КП-Новосибирск заявил, что его подзащитный сделал выводы из произошедшего и обжаловать решение суда не будет.

- Исходя из материалов уголовного дела, каких-то грубых нарушений установлено не было. По заключению экспертизы пожаро-технической прослеживается больше форс-мажор. Поэтому говорить о том, что они нарушили всё, что возможно, поэтому это привело к взрыву… Нет, к сожалению, бизнес просто опасный, это газ, и никто не застрахован от таких случаев, - сказал КП-Новосибирск Александр Козин.

В итоге все трое обвиняемых остались на свободе. Романа Гармидера приговорили к трем с половиной годам условно, Геннадию Киселю и Алексею Савлуку дали по три года условно. Иски потерпевших суд будет рассматривать в гражданском порядке.

- Что в итоге теперь с вашим бизнесом? – поинтересовались представители СМИ после заседания у учредителя ООО «Сибгаз» Романа Гармидера.

- Пока неизвестно, - пожимая плечами обтекаемо ответил бизнесмен.

- Какую-то помощь пострадавшим оказываете?

- Обязательно. Материальную.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

​«Я встал и заорал от боли»: как сложилась жизнь пострадавших при взрыве на заправке в Новосибирске

Владельца и инженера АЗС начали судить, а обгоревшие недавно сняли бинты (подробнее)

Стала известна причина взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года

В результате взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года пострадали более 20 человек (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер