И маски не помогут: в мире обнаружили новый вариант ковида, который может вскоре добраться до нас

«Пирола» гораздо заразнее своих предшественников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эпидемия коронавируса, как крупный пожар, за эти годы не до конца погасла, а еще продолжает тлеть. Ученые все чаще обнаруживают новые варианты, и вот по миру пошел новый вариант «омикрона» — «Пирола». В августе он появился в США, распространился в Северной Америке и Европе, но до России пока не дошел — по крайней мере, официально его не выявляли. Но уже известно, что в его гене Spike более 30 дополнительных мутаций, из-за чего он становится более заразным. Выясняем, ждет ли из-за этого нас новая волна и получится ли бороться с «Пиролой» старыми методами.

Вирусолог Александр Чепурнов отмечает, что в ближайшее время в России действительно может начаться подъем заболеваемости. Точнее, уже начался, но пока не достиг пика.

— Новые волны приходят регулярно и вне зависимости от сезона, примерно каждые три месяца. Уже сейчас идет высокая волна, пика может достичь к октябрю, но связано ли это с появлением «Пиролы» или «Эрис» — еще предстоит узнать. Есть американские данные, полученные во время анализа сточных вод. Там прослеживается интересное явление: поскольку народ привык к этой болезни, он перестал ее отличать от всех других простудных заболеваний. Люди перестали обращаться к врачам за диагностикой, но по косвенному признаку — количеству нуклеиновой кислоты вируса в сточных водах — можно определить, сколько человек реально болеет. Вышло, что у них в стране заболевает около полумиллиона человек в день, то есть, нынешняя волна уже больше, чем самая первая, когда COVID-19 только появился. Не думаю, что США в этом плане сильно отличается от России и других стран, — отметил Чепурнов в беседе с КП-Новосибирск.

«ПЕСТРЫЙ» КОВИД

Сейчас в среде заболевших наблюдается интересная картина, непохожая на то, что было год назад. Штаммовый пейзаж более «пестрый», отмечает вирусолог.

— Если вспомним, когда пришла «Дельта», то она вытеснила все другие варианты буквально через месяц. Потом пришел «Омикрон» и стремительно вытеснил «Дельту». Теперь же есть и «Кракен», и «Кентавр». В около 20-30% случаев у больных зафиксирован «Эрис». Но ситуация постоянно меняется, и какую-то часть этого ковидного «пейзажа» будет захватывать «Пирола». Вопрос только, насколько она его захватит, — говорит Александр Чепурнов.

Подвариант «Пирола» отличается и тем, что у нее огромное количество мутаций и других генетических перестановок, что было и при появлении «Омикрона». Большая часть этих мутаций касается того участка, против которого сделаны вакцины — с помощью этого участка вирус проникает в клетку.

— Это даёт основание для предположений, что вакцины станут менее эффективны, в том числе и те, которые еще только проходят испытания. Но пока это всё гипотезы, частично подтверждённые в серологических экспериментах. То, что «Пирола» так широко распространяется и вытесняет другие штаммы, значит, какие-то преимущества у него есть. Мы про каждый новый вариант говорим, что он более эффективно заражает и быстрее распространяется. Но все равно есть биологические пределы. Я бы сказал, что новому подварианту требуется меньшая доза для того, чтобы заразить человека. Похоже, именно в эту сторону идёт эволюция коронавируса СOVID-19, — заключает вирусолог.

МАСКИ — ВСЕ?

С новыми напастями старые способы борьбы уже не годятся, говорит ученый. Даже в ожидании всплеска прививка поможет далеко не всем.

— Вакцинация не защищает полностью от заболевания, но снижает количество тяжелого течения и летальных исходов. Причём если в отношении «Дельты» это снижение было десятикратно, то с «Омикроном» она оценивается примерно, как двухкратное. Поскольку многие переболели и вакцинированы уже не один раз, и ВОЗ, и наши медслужбы говорят, что в вакцинации нуждается только контингент из группы риска: люди в возрасте старше 65 лет, с заболеваниями сердца, диабетом, иммунодефицитом. Ко всем остальным таких требований уже не предъявляется, — говорит Александр Чепурнов.

На сегодняшний день и маски тоже не эффективны из-за резкого снижения дозы вируса, необходимой для заражения. Большинству остается один выход — укреплять иммунную систему, переболевая ковидом, как гриппом и прочими ОРВИ.

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