Хакатон Tender Hack пройдет в Новосибирске

Фото: пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике

Департамент города Москвы по конкурентной политике в период с 22 по 24 сентября 2023 года проводит в Новосибирске хакатон Tender Hack, темой которого станет «Расширение возможностей чат бота при помощи искусственного интеллекта». Мероприятие проходит в рамках модернизации сервисов и функциональных возможностей информационной системы «Портал поставщиков».

К соревнованию приглашаются аналитики и датасаентисты, а также разработчики и специалисты в госзакупках. Кроме того, посоревноваться смогут студенты высших и средних учебных заведений. Участие в хакатоне бесплатно, но нужно будет объединиться в команду от трех до пяти человек. Команда-победитель станет обладателем 500 000 рублей.

Мероприятие организуют в отеле Domina Novosibirsk, а получить подробную информацию, пройти регистрацию и ознакомиться с условиями хакатона можно на официальном сайте.

Хакатоны серии Tender Hack организуют регулярно. В этом году планируют провести 5 подобных мероприятий, а за анонсами можно следить на специальном сайте.

Tender Hack уже проходил в Новосибирске в 2021 году. Тогда за приз боролись 32 команды общей численностью 110 человек.