Общественная палата Новосибирской области отправила в Луганск и Донецк две 20-тонные фуры с гуманитарным грузом

Весь груз упаковывают палетами. Фото: Катерина СКАБАРДИНА

Еще в феврале 2022 года региональная Общественная палата создала общественный штаб по оказанию помощи бойцам в зоне СВО. С самого начала специальной военной операции активное участие в сборе и отправке гуманитарной помощи для новосибирских бойцов принимает член Общественной палаты РФ от Новосибирской области Ирина Федорова. Она рассказала «Комсомольской правде» об особенностях работы с гуманитарным грузом и очередной отправке 20-тонных фур ребятам на передовую.

Член Общественной палаты РФ от Новосибирской области Ирина Федорова активно участвует в сборах с самого начала СВО. Фото: Катерина СКАБАРДИНА

ЧЕМ МЕНЬШЕ ОСТАНОВОК, ТЕМ ВЫШЕ РЕЗУЛЬТАТ!

Общественная палата Новосибирской области изначально ведет сбор гуманитарной помощи по адресным запросам, чтобы передавать ребятам на передовую именно то, что им требуется в данный момент.

- Сейчас больше запросов на технику, ее дооснащение, обновление гардероба. Сохраняется потребность в гигиенических средствах. Ребята просят много «Карачинской», наверное она напоминает им о доме. Еще в этот раз мы собирали на рацию, - перечисляет Ирина Федорова. - В доставке грузов мы остаемся верны нашему принципу «чем меньше остановок, тем выше результат». У нас все уже налажено с учетом этого принципа. Ничто нигде не перегружается, идет непосредственно получателям, подразделениям. Груз сопровождается до тех пор, пока человек не напишет: «Спасибо, все хорошо» или не пришлет фото.

Все посылки собираются и передаются адресно. Фото: Катерина СКАБАРДИНА

По словам Ирины Федоровой, у Общественной палаты уже организованы пять больших складов, куда приходит вся продукция из Новосибирской области. Они расположены так, чтобы услуги перевозчиков не требовались, а все посылки могли забрать сами получатели. Те, кто служит в Луганске, Донецке, Херсоне, Запорожье.

- Считаю, что мы взяли сразу очень правильный вектор, и сейчас по-настоящему видна его оправданность, нужность. Каждый приезжает за своей палетой, за своими посылками. Никто не переживает о том, как перевозить все это через границу, что придется долго ехать. За прошедшее время мы отработали этот механизм, и он отлично работает. У нас все пронумеровано: знаем, что и кто упаковывал, что в какой машине ехало, где и когда выгрузилось, кто приехал забрал, - поясняет Ирина. - И если иногда возникают вопросы, все очень быстро решается, потому что контроль уже отлажен. Мы никогда не возим бортами - только на палетах, чтобы убрать промежуточную перегрузку из машины в машину и промежуточные руки. Такую систему сохраним до последнего.

«СБОРЫ ВЕДЕМ НЕПРЕРЫВНО»

Сбор гуманитарной помощи региональная Общественная палата ведет постоянно. Груз отправляется ребятам из Новосибирской области по мере формирования. Набрали 20-тонную фуру - отправили. И тут же открыли новый сбор.

Окопные свечи для бойцов из Новосибирской области. Фото: Катерина СКАБАРДИНА

По словам члена Общественной палаты РФ от Новосибирской области Ирины Федоровой, сейчас очень нужна помощь Херсону.

- У них гуманитарная катастрофа. Мы очень хотим побыстрее собрать для наших ребят и мирных жителей Херсона продукты питания, вещи - они там очень нужны! - уверена Ирина. - Если кто-то хочет присоединиться, нужно просто позвонить специалисту по гуманитарным грузам и сказать, как хотите помочь: доставить или передать груз, помочь в администрировании. Вам ответят на все вопросы и скоординируют в дальнейших действиях.

Единый телефон по работе с гуманитарными грузами Общественной палаты Новосибирской области +7-913-488-08-18.