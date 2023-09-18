Деньги за сердечки? Жительница Новосибирска разоблачила мошенников с Wildberries

Мошенники действуют от имени интернет-магазина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО/Алена КУЛЕШОВА

Мошенники наживаются на любви граждан к легкому заработку. Платформой для развода стал интернет-магазин Wildberries. Схема проста: вы ставите лайки на товары, вам платят вроде как за раскрутку товара. А на самом деле садят на крючок: теперь вы доверяете работодателю, вам ведь пришли деньги. Будьте готовы: дальше вас попросят оплатить дорогой товар через левый счет, деньги пообещают вернуть, да еще и с бонусом. Жительница Новосибирска, которая начала работать по этой схеме, вовремя смекнула, в чем кроется обман. Подробнее о популярной схеме лжеменеджеров - в материале КП-Новосибирск.

60 РУБЛЕЙ ЗА СЕРДЕЧКО

Виктории 30 лет. Она живет в Новосибирске и активно ищет работу, регулярно мониторит сайты с вакансиями. На днях в одном из мессенджеров ей прилетело неожиданное предложение.

Менеджер отправляла задания. Фото: скриншоты предоставлены Викторией

- Все очень легко: нужно было ставить лайки или сердечки на товар в интернет-магазине, то есть добавлять в избранное. После я делала скрин и отправляла менеджеру. Все это надо было сделать за 10 минут. Одно сердечко - 60 рублей. Для перевода я дала им свой номер, к которому привязана банковская карта, - рассказала КП-Новосибирск Виктория. - Также ко мне прикрепили куратора, который следил за тем, что я делаю.

Куратор отвечала на вопросы размыто. Фото: скриншоты предоставлены Викторией

Работа не бей лежачего. Ставишь сердечки, добавляя товар в избранное, денежки капают. Правда, задания падают не часто. В общей сложности за несколько дней Вика заработала 400 рублей. Дальше - интереснее. Девушку добавили в чат с такими же сотрудниками. Появилось новое условие. Товар нужно было не только лайкнуть, но и выкупить. Причем оплатить товар надо было не на сайте интернет-магазина, а перечислить деньги на левую карту. Тут бы сразу смекнуть, что дело пахнет разводом, но бдительность уже притупилась: сначала-то денежки исправно выплачивали, хоть и маленькие.

Менеджеры поторапливали участников чата. Фото: скриншоты предоставлены Викторией

- Мне сделали личный кабинет, объяснили, что это мнимый выкуп. Мне должны были вернуть мои деньги +20% от стоимости товара. Я долго не делала этого, потом посмотрела на других в чате: они-то активно участвовали, присылали скрины, а там суммы достойные. Вот и я попробовала. Выбирала самые минимальные заказы и оплачивала их. За лайки мне заплатили 400 рублей, а за выкуп - 2040 (товар - 1600 рублей + проценты), - объясняет сибирячка и подтверждает, что товары оплачивала не через магазин - отправляла деньги на какую-то карту, номер которой дал менеджер. Также девушка отправляла номер товара, который взяла.

НИ ДЕНЕГ, НИ ТОВАРА

Чек об оплате Вика также скинула в чат. Всего в группе было 10 участников. Все с реальными фото и номерами телефона. Люди скидывали скрины с чеками о выкупе на 16 тысяч, на 21 тысячу рублей. Все это работало на усыпление бдительности. Другие, вон, выкупают - не боятся, зарабатывают.

Менеджеры поторапливали участников чата. Фото: скриншоты предоставлены Викторией

- Я решила проверить своих «коллег» из чата. Взяла один из номеров и забила в онлайн-банке, потом второй, третий. Так вот, ни один из них не привязан ни к одному банку. Я решила задать в чате вопрос, но меня проигнорировали. Люди реагировали только на задания. Так я и поняла, что это боты, - говорит Виктория.

Девушка продолжила расследование. Решила прочитать в интернете, в чем подвох. Ответ оказался на поверхности.

В чат отправляли чеки о мнимом выкупе. Фото: скриншоты предоставлены Викторией

- Если бы я продолжила вкладывать туда деньги и сделала бы выкуп на крупную сумму, то мне не вернули бы ни деньги, ни бонус, товар тоже не пришел бы, ведь выкупала я его не на официальной площадке. Схема такой разводки оказалась очень популярной, про нее только ленивый не написал, - добавляет девушка.

Виктория недолго думая вышла из всех чатов и перестала что-либо лайкать. Заработанные деньги остались у нее, но больше она в таких схемах не участвует.

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