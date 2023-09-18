Телевизор, прачечная и чай: как выглядит открывшийся в Новосибирске вытрезвитель мечты

Новый вытрезвитель больше похож на санаторий. Фото: Департамент социальной политики мэрии Новосибирска.

Запах осенней травы и щебет птиц. Легкий ветерок приносит мягкий запах хвои. Волосы сохнут после теплого душа, в руках - чашка крепкого чая.

Мизансцена достойна хорошего санатория. Но это вытрезвитель. Современный, уютный и гостеприимный.

Здесь трезвеющий гражданин может заварить чайку, подогреть бутерброд в микроволновке. Фото: Департамент социальной политики мэрии Новосибирска.

В прошлом заведения для любителей зеленого змия скомпрометировали себя: грязно, неуютно, да еще злые сотрудники милиции обчищали карманы выпивох. В 2011 году вытрезвителей в России не стало. Но вот система помощи перебравшим заработала вновь.

В Новосибирске храм трезвости открыли на месте детского дома. Помещения здесь и сейчас - словно детские. И немного похожи на апартаменты пионерского лагеря. Ну, может, чуть побольше аскезы. В светлых номерах - кровати со свежими простынями. А в гостиной есть телевизор. На кухне - чаек. Само собой, имеется душ, есть прачечная. Окружает вниманием персонал.

А вот и место для отдыха. Фото: Департамент социальной политики мэрии Новосибирска.

- Принимать, раздевать и укладывать посетителей будут сотрудники этого социального учреждения. В штате присутствуют социальные работники, представители среднего медицинского звена. У нас они называются сиделками. Никаких методов принуждения, связывания, привязывания и так далее не допускается, - анонсировала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

И еще: силком ночевать здесь не заставят. Посещение вытрезвителя - дело добровольное. Вот подобрала полиция пьяного, привезла, у него спрашивают: «Гражданин, оставаться будете?» И далее - как изъявит волю сам визитер. Если не желает оставаться - свободен. А если готов отдохнуть в палатах - милости просим.

У каждого посетителя свой шкафчик. Фото: Департамент социальной политики мэрии Новосибирска.

Для того чтобы не возникало спорных ситуаций, у посетителей будут брать подпись. Вот - бланк, вот - дата, вот - хмельной новосибирец завизировал свое согласие. А еще за посетителями следит «большой брат»: всюду камеры видеонаблюдения. Если посетителя обидят - будут улики. Но если и сам постоялец начнет бушлатиться, все попадет на камеру электронного ока. Нарушитель может и наказание схлопотать. В соответствии с законом.

Впрочем, оказывается, путь в вытрезвитель и так лежит через Административный кодекс.

Светлые помещения, цветы на окне… Посетители должны чувствовать себя комфортно. Фото: Департамент социальной политики мэрии Новосибирска.

- Ежедневно по два-три человека туда доставляет полиция. При этом составляется протокол. Это может быть административная статья 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения. Может быть 20.1 «Мелкое хулиганство», - рассказал КП-Новосибирск собеседник из правоохранительных органов.

В общем, посещение вытрезвителя - бесплатное. Но на штраф раскошелиться придется. Нарушения «стоят», правда, недорого - до тысячи рублей. Но могут и арестовать на 15 суток.

Не хочешь платить? Тогда, дорогой выпивоха, ступай в заведение самостоятельно, в обход полиции.

Белье еще совсем новое. Не хуже, чем в отеле. Фото: Департамент социальной политики мэрии Новосибирска.

Первые дни работы показали: спрос на вытрезвление есть. Бывают здесь и стар и млад, и леди и джентльмены.

По расчетам чиновников, за год вытрезвитель успеет обслужить 7300 человек. Из бюджета на коммунальные расходы, инвентарь, зарплату персонала в год понадобится 25 миллионов рублей. Зато граждане будут покидать заведение красивыми, опрятными и трезвыми. Ну, насколько это возможно.

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