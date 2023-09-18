Общественная палата Новосибирской области провела заседание в Купино и выяснила, чем можно помочь местным жителям

На заседании купинцы рассказали о своих проблемах и обсудили с представителями палаты возможности их решения. Фото: Новосибирское региональное общественное движение «Защитник»

В сентябре в Купино прошло межкомиссионное выездное заседание комиссии по молодежной политике, добровольчеству и волонтерству и комиссии по развитию спорта и туризма региональной Общественной палаты.

- В заседании приняли участие глава района, глава города, руководители образовательных учреждений и военно-патриотических клубов, культурно-спортивных организаций. Всех получилось собрать, выслушать. Задача Общественной палаты в этом и заключается, чтобы услышать проблемы на местах, разобраться в них и помочь решить. Выездные заседания очень продуктивны! - прокомментировала руководитель регионального движения «Защитник», председатель комиссии по молодежной политике, добровольчеству и волонтерству Ирина Негода. - В день проведения заседания региональное движение «Защитник» провело в Купино праздник День защитника. Мы вывезли большую команду спикеров из 48 человек, работали в восьми учебных заведениях, в программе приняли участие 700 детей. Было много семинаров, подняли исторические темы, провели мастер-классы по начальной военной подготовке.

Михаил Алоян: «Я был очень рад видеть на нашей зарядке столько детей!» Фото: Новосибирское региональное общественное движение «Защитник»

В Купино команда Общественной палаты Новосибирской области провела открытую зарядку, тренировку с олимпийским призером Михаилом Алояном. Он считает, что спорт - отличный воспитательный инструмент и помощь родителям.

- Зарядка прошла на центральной площади, массово и торжественно. На нее пришло очень много детей вместе со своими родителями. Потом мы провели небольшие мастер-классы по четырем видам спорта. Мне удалось поговорить с молодежью о здоровом образе жизни, о том, как важна не только физическая, но и социальная активность, - рассказал «Комсомольской правде» председатель комиссии по развитию спорта и туризма региональной Общественной палаты Михаил Алоян. - На самом заседании купинцы перечислили ряд проблем, одна из которых - пожелание ускорить решение вопроса строительства местного Дворца спорта. Не менее важной проблемой они назвали нехватку спортивных секций. Я считаю, что занятия спортом помогают родителям правильно воспитывать своих детей. Поэтому Общественная палата приложит все усилия, чтобы поспособствовать решению названных купинцами проблем.

Заместитель председателя комиссии по развитию спорта и туризма региональной Общественной палаты Роман Казанцев высоко оценил продуктивность выездного заседания.

- Такие выезды важны: нужно делиться, обмениваться информацией. Все мы понимаем, что в Новосибирске развита инфраструктура, спорт, нужно стремиться к тому, чтобы так было в каждом районе. На заседании была отмечена проблема нехватки кадров: не все хотят ехать работать в область. Глава Купинского района уточнил, что желающих приехать он готов обеспечить жильем. Считаю, это очень много значит, - отметил Роман Казанцев.

По результатам межкомиссионного заседания была составлена резолюция, где учтены все перечисленные проблемы и вопросы. Документ предоставили на рассмотрение совету Общественной палаты Новосибирской области.