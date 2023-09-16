«Это было нужно для личного роста»: новосибирская бизнесвумен, покорившая Эльбрус, чуть не погибла при восхождении

Бизнесвумен из Новосибирска покорила Эльбрус. Фото: предоставлено Евгенией.

Евгения Бородачева – 36-летняя бизнесвумен из Новосибирска покорила Эльбрус. Для достижения заветной цели ей пришлось пройти немало трудностей. Так, при восхождении на вершину сибирячка чуть не погибла. Своей историей и опытом она поделилась с КП-Новосибирск.

ПЕРВЫЙ РАЗ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Евгения рассказала, что уже 10 лет владеет бизнесом – у нее сеть своих вокальных студий. Она с детства была творческой, активной, целеустремленной. И саморазвитие для сибирячки всегда стояло в приоритете.

– Для меня восхождение несёт в большей степени философское значение. Это не просто про подняться на вершину – это было нужно для моего личного роста. Решение о покорении Эльбруса приняла еще несколько лет назад. И в октябре 2021 года была первая попытка, – рассказала КП-Новосибирск Евгения.

Тогда у девушки не получилось. Дойдя до определенного участка, Евгения сошла с дистанции.

– Была очень плохая погода, было действительно очень страшно. Поэтому я и еще несколько человек спустились вниз. До вершины в 2021 году дошли всего 5 человек. Все – взрослые мужчины, – говорит сибирячка.

Но идея покорить вершину не отпускала Евгению. И спустя полтора года она без сомнений решилась на вторую попытку.

БЫЛИ ЗНАКИ, СЛОВНО ВСЕ ПРЕПЯТСТВОВАЛО

К очередному восхождению Евгения тщательно готовилась. А весной 2023 года девушка купила тур восхождения с гидом.

– Я четыре раза переносила самолет. Первый раз я опоздала на рейс, тогда был перелёт через Питер. Опоздала на одну минуту на регистрацию. Тут же поменяла на билет на следующий день до Минеральных вод. Но мне позвонили и сообщили, что началась плохая погода, и группы на Эльбрус не пускают. Не просто так я опоздала, если бы я тогда улетела в Питер – проблем было бы больше, – говорит Евгения.

Девушка должна была улететь 18 апреля, но добраться до места удалось только 30 апреля из-за нескольких переносов.

– Всё словно говорило мне: «Женя, не надо!». Но у меня была прям идея-фикс осуществить мечту, я была ей одержима. Накануне отлета, за 2 дня, я ехала на машине, и у меня первый раз в жизни взорвалось колесо. Естественно, все стали говорить, что это знак, что мне не нужно туда идти. Но меня было не остановить, – поделилась девушка.

В итоге девушка долетела до места. Заселилась, прошла медосмотр и зарегистрировалась в службе МЧС Кабардино-Балкарии, получила спецодежду и снаряжение.

До самой вершины дошли всего 6 человек. Фото: предоставлено Евгенией.

НЕ ХОТЕЛИ МЕНЯ ПУСКАТЬ

Из Терскола Евгения добралась до базового лагеря. Там сибирячка встретилась с гидами и с другими участниками восхождения. Там прошло обучение. Группу консультировали, как вести себя в случае падения.

– Нас учили зарубаться. Так нужно делать, если кто-то из членов связки упал. Все привязаны к одному тросу. Когда кто-то падает, он должен крикнуть: «срыв», достать ледоруб и зафиксировать – «зарубить» им себя – то есть воткнуть его в лед. Чтобы удержаться, чтобы вся связка не полетела вниз, – объяснила Евгения.

К восхождению Евгения тщательно готовилась. Фото: предоставлено Евгенией.

После обучения Евгения вспомнила, что забыла таблетки от мигрени.

– Наверху очень сильное давление. И в прошлый раз, когда я ходила, у меня очень сильно болела голова. Я сказала гиду о том, что я забыла таблетки. Он передал информацию коллеге, которая находилась внизу. Она взяла мои таблетки, поднялась с ними к нам, но решила меня не пускать наверх. А я весь день их уговаривала, чтобы они все-таки пустили. Они боялись, потому что это большая ответственность. В итоге в восемь вечера они разрешили идти. Но сказали, что если мне станет плохо, то я сразу пойду вниз. Договорились на такое условие, – поделилась Евгения.

В 2 часа ночи участники группы проснулись и стартовали на верх. На первую вершину, высотой 5100 метров группу довезли на ратраке. А после все спешились и пошли вверх самостоятельно.

КОГДА Я ПАДАЛА – Я ВСЕ ЗАБЫЛА

После прохождения первой косой полки несколько человек сошли. Евгения говорит, было страшно.

– Становится очень страшно. Ты идёшь выше и видишь внизу «трупосборники» – так называют в горах места, куда падают и погибают люди. Оттуда их потом достают спасатели. А на второй косой полке начинается ледник. Там идешь в связке по ледяной корке, специальным шагом, внизу – крутой обрыв, – говорит Евгения.

По словам девушки, вторая косая полка была полностью заледенелой. Из-за недавно накрывшего Эльбрус циклона. Сами гиды говорили, что идти было очень тяжело и опасно.

– На второй косой полке я упала. Я шла медленно, а потом на опасном участке у меня запутались ноги, и я полетела. Меня удержала веревка, а вот крикнуть: «срыв» я не смогла. Потому что, когда падала, очень сильно напугалась и забыла, что надо кричать. Слово «срыв» крикнул гид, который шел рядом. У меня улетел ледоруб. В итоге я повисла. После чего зарубилась. Понимала, что одно неловкое движение – и ты внизу. Шагом в три такта, при помощи гида, тихонечко вылезла, – вспоминает Евгения.

Во время восхождения девушка сорвалась и чуть не погибла. Фото: предоставлено Евгенией.

После падения девушку хотели отправить вниз.

– Такое решение принял один из гидов. А другой сказал, мол, подумаешь, один раз упала. И меня эти слова сразу взбодрили. Я подумала, сколько всего было препятствий, которые мне пришлось пройти: перенос самолетов, взорвавшееся колесо, падение… Я поняла, что меня ничего не остановит.

НА ВЕРШИНЕ – НИЧЕГО НЕ ЧУВСТВУЕШЬ

Евгения рассказала, что до вершины дошли всего 6 человек. 2 из них – девушки. Сама сибирячка и еще фотограф тура.

– На самой вершине ничего не чувствуешь. Такое состояние – ну дошел… Осознание о том, что ты сделал, приходит позже. В тот момент это было просто красиво. Мы посмотрели, полюбовались, сфотографировались, – поделилась Евгения.

По словам девушки, она очень хотела взять с вершины что-то знаковое, на память:

На вершине очень красиво. Фото: предоставлено Евгенией.

– Я нашла камешек на вершине. Там повсюду снег, но этот камешек лежал один на нем. Я взяла его в руки, загадала желание и забрала с собой. После 10-минутного нахождения на вершине мы стали спускаться вниз.

Евгения добавила, что спускаться вниз было страшнее. Нужно было быть еще более внимательным и сконцентрированным, чтобы не сорваться.

– Идёшь вниз, видишь все эти обрывы. От всего этого может закружиться голова.

После спуска Евгения вернулась в лагерь, а оттуда - в Терскол.

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ – НОВЫЕ ЦЕЛИ

Евгения поделилась, что после восхождения ничего не боится. В жизни словно происходит переворот.

– После всего пройденного, все происходящее в жизни, какие-то мелкие неурядицы, кажутся ерундой. Я поставила себе совершенно другие цели. В октябре лечу на очень престижный конкурс телевизионный со своими учениками. Будут выступления в Москве. Крупные проекты. Также решила переехать с сыном в Москву. Думаю, в следующем учебном году сын пойду в школу в столице. Это восхождение привело к глобальным переменам в жизни. Я в целом стала смелее и увереннее, – говорит сибирячка.

Летом 2024 Евгения хочет покорить Казбек. Фото: предоставлено Евгенией.

Евгения поставила себе новую цель – летом 2024 года девушка хочет покорить вулкан Казбек.

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