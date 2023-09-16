Пишут с аккаунтов руководителей, входят в доверие: новосибирские театралы подверглись массовой атаке мошенников в телеграм

Мошенники массово атаковали новосибирских театралов в телеграм. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Массовая атака мошенников произошла в Новосибирске. В жертвы они выбрали сотрудников местных театров, а также научной библиотеки. Ушлые аферисты использовали хитрую схему – писали и звонили сотрудникам от имени руководителей. Вежливо предупреждали подчиненных о звонке некого человека из Министерства культуры. Вот только на связь с работниками почему-то выходил представитель ФСБ. Конечно же, мнимый.

По данным источника КП-Новосибирск, мошенники провернули схемы в нескольких театрах города. Речь о «Красном факеле», Новосибирском музыкальном театре, а также театре «Старый дом». Во всех случаях действовали через телеграм.

– Насколько мне известно, произошло это не только в нашем театре, но и в других учреждениях культуры. От имени руководителя мошенники писали сотрудникам в телеграм. Входили в доверие путем переписки, – рассказала КП-Новосибирск Татьяна Ильина, директор новосибирского театра «Старый дом».

По словам директора, работники усомнились в подлинности сообщений. А руководитель подтвердила, что никому таких посланий не отправляла.

– Они писали от имени руководителя. В нашем случае предупреждали, что с сотрудниками свяжется человек от Министерства культуры. Почти все мои сотрудники переписку прекратили, понимая, что пишу не я. Дошло до одного телефонного звонка, но сотрудница быстро осознала, что это мошенники и прервала разговор. Они сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит. Злоумышленники не взламывали мой аккаунт, а создали сторонний, к которому я не имею никакого отношения, – объяснила Татьяна Ильина.

Мошенники создали мнимый аккаунт директора театра "Старый дом". Фото: предоставлено Татьяной Ильиной.

К новосибирским театралам мошенники применили уже проверенную схему. Опробовали они ее в столице. По информации, массово рассылаемой сотрудникам театров, на уловки аферистов попалась главбух театра «Градский Хол». В рассылке говорится, что женщине написал народный артист РФ Алексей Рыбников. Он сообщил, что на связь с ней выйдет куратор из Департамента культуры. А потом главбуху якобы поступил звонок из ФСБ. Звонивший заверил, что на неё пытаются оформить кредиты, и, чтобы этого не допустить, убедил взять займ. Женщина доверилась и оформила кредит на 5 млн. Пришла в себя, когда на счет злоумышленников перевела почти 4 из них.

По данным источника КП-Новосибирск, мошенники взломали телеграм-аккаунты директора «Красного факела» и руководителя Новосибирского музыкального театра. Сотрудники получали от них сообщения, которые настоящие руководители не писали.

Также мошенники атаковали сотрудников Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Об этом КП-Новосибирск сообщила руководитель учреждения Светлана Тарасова. Правда, в этом случае схема была чуть иной.

– Поступают звонки моим коллегам по работе. Представляются сотрудниками ФСБ, говорят о том, что на имя этого человека взяты кредиты и что ФСБ просит помочь разоблачить мошеннические схемы. А также, что якобы я сама просила защитить коллегу от мошенников. А дальше уговаривают взять кредит. Так, они убедили коллегу поехать в банк для оформления кредита, вызвали такси, она поехала. Там ее попросили предъявить справку о доходах, без справки не дали. Мошенники повели ее в другой банк. Там ей оформили кредит без справки на сумму 1 миллион 700 рублей, – сообщила КП-Новосибирск Светлана Тарасова.

По ее словам, телефонные мошенники не разрешали женщине никому ничего говорить. Все действия координировали в мессенджере. К счастью, сомнения взяли верх и спасли сибирячку от необдуманного шага.

- Она все-таки решилась на звонок мне в самый последний момент, перед тем как ставить подпись. И, естественно, я сразу же сказала ей, что это мошенничество. А вот другая сотрудница сразу не поверила им, перевела телефон в режим громкой связи и предупредила звонивших, и они сразу после этого отключились.

Директор библиотеки добавила, что несколько раз делала рассылку среди сотрудников. В ней призвала не верить никому, кто звонит от её имени, так как это мошенники.

– Удивительно, что звонившие имели у себя справку о доходах сотрудницы, пересылали ей, знали ее ежемесячную зарплату, откуда - не знаем, – добавила Светлана Тарасова.

В ГУ МВД по Новосибирской области напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов не запрашивают кодов подтверждения, не просят оформить кредит и перевести деньги куда-либо.

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