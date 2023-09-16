24 миллиона избирателей проголосовали за кандидатов «Единой России»

Фото: Предоставлено пресс-службой ЕР

По сообщению сайта «Единой России», итоги ЕДГ-2023 были подведены на совместном заседании бюро высшего и президиума генерального советов «Единой России».

Секретарь генсовета Андрей Турчак отметил:

- На прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах и довыборах депутатов Госдумы победили кандидаты от «Единой России». Все они одержали уверенную победу с серьезным отрывом в этой избирательной гонке. Среди наших кандидатов более 85% голосов получили губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин. В четырех регионах - Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области - состоялись довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам. Везде победа за «Единой Россией».

Секретарь генсовета Андрей Турчак. Фото: Предоставлено пресс-службой ЕР

В 20 регионах прошли выборы в Заксобрания, на которых «Единая Россия» получила 81% мандатов. Самую высокую поддержку на выборах в Заксобрание партии оказали жители Запорожской области, где результат партии по списку составил 83%.

На выборах в гордумы «Единая Россия» взяла 394 мандата, или 78%, также получив квалифицированное большинство.

Продолжается подведение итогов на выборах в органы местного самоуправления.

- На сегодняшний день мы можем говорить о получении более 23 из 30 тысяч разыгрываемых мандатов. Это тоже без малого 78%, - отметил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что на основных выборах в Заксобрания и гордумы «Единая Россия» значительно улучшила результат 2018 года.

Квалифицированное большинство у «Единой России» и в новых регионах.

- По числу выигранных мандатов в Донбассе лидирует ДНР. В ЛНР результат также при крайне высокой поддержке кандидатов. В Запорожской области - более 83% (в Заксобрание региона. - Ред.). Впереди большая работа. На следующей неделе пройдут конференции, мы будем рекомендовать руководителей фракций, председателей Заксобраний, кандидатов в сенаторы, - отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. Фото: Предоставлено пресс-службой ЕР

В сравнении с 2018 годом «Единая Россия» нарастила ядро поддержки на миллион избирателей.

- За партию проголосовали более 24 миллионов избирателей. Участие в выборах в 86 регионах приняли более 67 миллионов человек, - сообщил замсекретаря генсовета Сергей Перминов.

Обновление депутатского корпуса «Единой России» в результате ЕДГ составит 57%.

В заключение было отмечено, что результаты прошедшей кампании стали заделом на будущий год, когда состоятся выборы Президента РФ.