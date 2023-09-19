24 сентября золотые пески Дубая окажутся в Новосибирске

Фото: Предоставлено пресс-службой Mira Estate

Место проведения - отель в центре города DoubleTree by Hilton Hotel.

Участие бесплатное, нужно заполнить форму регистрации.

Формат - выступления экспертов, ответы на каверзные вопросы и торжественный фуршет.

Организатор мероприятия - агентство недвижимости Mira Estate, лидер по объему продаж в Дубае.

В портфеле Mira Estate более 400 объектов, в том числе собственный жилой комплекс, построенный в партнерстве с таким мировым брендом, как Trussardi.

На выставке вы получите ответ на 10 главных вопросов.

1. Как подобрать качественный объект для инвестиций и жизни (в перспективной локации с хорошим видом и у надежного застройщика).

2. Можно ли НЕвыгодно вложиться в дубайскую недвижимость и как этого избежать.

3. Как получить беспроцентную рассрочку с первоначальным взносом 10%.

4. Как купить квартиру в ОАЭ на условиях ипотеки на 20 лет, если вы не резидент.

5. Как сдавать дубайскую недвижимость в аренду с доходностью 10 -15%.

6. Как получить ВНЖ, открыть банковские счета или зарегистрировать компанию на территории ОАЭ.

7. Как сдавать квартиру 11 месяцев в году, а 30 дней оставить для личного отдыха.

8. Как не платить комиссию агенту по недвижимости.

9. Где найти апартаменты с видом на море по цене $190 000.

10. Как оформить сделку удаленно.

Фото: Предоставлено пресс-службой Mira Estate

ДУБАЙСКИЕ АПАРТАМЕНТЫ ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ В НОВОСИБИРСКЕ

Квартиры в ЖК комфорт-класса в Новосибирске стоят 10 - 15 миллионов рублей в зависимости от площади.

Например, ЖК «Авиатор» предлагает однокомнатные квартиры площадью 68 кв. м за 10 - 11 миллионов рублей.

ЖК «Европейский Берег» предлагает двухкомнатные квартиры площадью 90 кв. м за 11 миллионов рублей.

За эти же деньги можно купить апартаменты с отделкой и машино-местом в Дубае.

У застройщика Aqua Properties в Дубае есть предложение от 10 563 207 рублей в престижном районе Dubai Marina.

При этом средняя доходность от сдачи объекта в аренду в Новосибирске составляет 3 - 5%, а в Дубае - 7 - 12%. Такая разница позволяет возвращать инвестиции в 2 раза быстрее и в валюте.

Фото: Предоставлено пресс-службой Mira Estate

Тамара Гетигежева, руководитель Mira Real Estate и организатор выставки:

- В Дубае можно купить студию площадью 35 кв. м с отделкой и машино-местом за 8 - 10 миллионов рублей в зависимости от курса. Это сопоставимо с ценами на аналогичные объекты в городах-миллионниках РФ. Мы в Mira Real Estate работаем с большинством крупнейших застройщиков в Дубае, Абу-Даби и Рас-эль-Хайме, поэтому можем подобрать для клиента недвижимость на любой вкус и бюджет: и студию на условиях ипотеки за 10 миллионов рублей, и роскошную виллу за 1 миллиард рублей, и участок земли под застройку.

ЧЕМ ДУБАЙСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МАНИТ РОССИЯН?

Экономическая нестабильность в мире мотивирует россиян вкладывать деньги в недвижимость. Сейчас ситуация такова, что цена на апартаменты и жилье в крупных городах сопоставима с некоторыми объектами в ОАЭ, и тогда возникает логичный вопрос: а почему бы не взять перспективный объект в Эмиратах, чтобы собрать дополнительные бонусы от этого?

Фото: Предоставлено пресс-службой Mira Estate

ОСНОВНЫЕ АРГУМЕНТЫ, ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ ВКЛАДЫВАЮТСЯ В АРАБСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

- Спрос на аренду. Предполагается, что из-за роста количества туристов и релокантов жилые объекты можно сдавать с доходностью до 10 - 15%, что намного выше, чем в США, Европе или других регионах.

- Разумные цены. Несмотря на высокий уровень жизни, стоимость недвижимости в ОАЭ ниже, чем в Лондоне, Нью-Йорке или других мировых мегаполисах.

- Потенциал для долгосрочных вложений. Несмотря на все экономические колебания, ВВП Эмиратов стремительно растет с каждым годом, и инвестиции могут многократно окупить себя.

- Безопасность. Дубай действительно один из самых безопасных городов мира, потому купленному объекту ничего не угрожает.

НЕДОРОГИЕ, НО БОГАТЫЕ РЕЙСЫ В ДУБАЙ

В сентябре 2023 года в Дубай можно улететь за 15 868 рублей авиакомпанией «Победа» из Москвы. Выбор рейсов, как и авиакомпаний, отправляющих пассажиров в вечное лето по доступным ценам, большой. Прямые рейсы есть каждый день. «Арабские авиалинии», известные люксовым отношением ко всем категориям пассажиров на борту, представлены авиакомпаниями FlyDubai, AirArabia и Emirates. Их воздушные корабли ходят ежедневно дважды в день. Время в пути составляет 5 часов 30 минут, и для россиян это самый быстрый переход из осени в лето.

Из Новосибирска в Дубай можно улететь прямым рейсом за 21 700 рублей с компанией S7 Airlines. Время в пути составит 6 часов 10 минут, а на борту вам предоставят сытный завтрак или обед с ужином. Багаж в перелет не включен, но какие чемоданы нужны пассажирам, которые двигаются навстречу легкому бризу Персидского залива?

Фото: Предоставлено пресс-службой Mira Estate

ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ ДУБАЯ УЖЕ В РУКАХ СИБИРЯКОВ

Рынок Дубая растет, выбор апартаментов, пентхаусов и вилл огромный. Чтобы не ошибиться и подобрать объект, который наилучшим образом подойдет под ваши критерии, лучше обратиться к профессионалу. Эксперты Mira Estate относятся к своим клиентам как к себе, поэтому подбирают все объекты с любовью и без комиссии. С Mira Estate клиенты выигрывают дважды: специалисты агентства не берут комиссию с покупателей - ее платит застройщик, и команда Mira Estate договаривается с застройщиком о беспроцентной рассрочке для покупателя. Это значит, что для клиентов Mira Estate консультации, подбор объекта и оформление сделки бесплатно.

Фото: Предоставлено пресс-службой Mira Estate

На выставке вы узнаете об актуальных стратегиях инвестирования и получите консультацию эксперта.

Для участия нужно только зарегистрироваться по ссылке. Там же, на сайте, вы можете скачать каталог объектов, чтобы на мероприятии уточнить детали по конкретным вариантам.

Адрес проведения мероприятия: DoubleTree by Hilton Hotel, Новосибирск, ул. Каменская, 7/1

Время: 24 сентября с 9.00 до 21.00

Рекламное агентство Aiwa.pro, информационный партнер Mira Estate

Реклама. ООО «Грин Маркет». Erid: LjN8K5N4P