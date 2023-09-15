«Мы берем лучших»: мама ребенка-аутиста из Новосибирска пожаловалась на школу, куда не зачислили ее сына

Ребенка не приняли в музыкальную школу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске мама ребенка-аутиста пожаловалась на одну из городских музыкальных школ. Женщина подозревает, что ее мальчика не взяли из-за диагноза. А директор учебного заведения настаивает, что дело не в этом: они берут лишь тех ребят, которые готовы связать свою жизнь с музыкой. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Косте* поставили диагноз «расстройство аутистического спектра» в 4 года. Сейчас ему 8 лет, он учится в обычной школе, занимается плаванием в спортивной секции. Его особенности почти незаметны, уверяет мама Елена.

- В школе про его диагноз никто не знает, кроме директора и учителя. В спортсекции тоже не знают. И все хорошо. Из-за диагноза у Кости есть несколько особенностей, например все должно быть согласно плану: пиццу можно покупать в определенной пиццерии, смотреть один определенный канал, нельзя опаздывать в школу. Еще он не понимает агрессии, - рассказала КП-Новосибирск Елена, мама мальчика.

По словам женщины, год назад ее сын учился играть на барабанах в частной музыкальной школе. Потом мама Кости решила, что ребенку можно попробовать научиться играть на гитаре. Школу выбирала по отзывам в интернете.

- Экзамены были в начале июня. Косте надо было исполнить песню, отстучать ритм, ответить на пару вопросов и рассказать стихотворение. В аудиторию на экзамен он зашел один, меня не пустили. Потом вышла девушка и сказала, что ребенок не смог справиться со стихотворением: застеснялся, - вспоминает Елена.

Когда вывесили списки поступивших, фамилии Кости там не оказалось. Елена никого не предупреждала о диагнозе сына. Решила, что, возможно, педагоги, что-то заподозрили, поэтому и не взяли Костю. Елена стала выяснять подробности у завуча.

- Мне сказали, что у сына низкий проходной балл, что «мы набираем лучших, достойных». Какой именно проходной балл, мне никто не сказал. Как я поняла из разговора, у них мало бюджетных мест, поэтому им нужны только удобные дети, успешные. В общем, мы не вписываемся. С моим сыном никто индивидуально заниматься не будет, - передает слова завуча Елена.

Елена планирует отдать сына в другую музыкальную школу. По ее словам, другие мамы детей с таким же диагнозом посоветовали ей пожаловаться в мэрию, но она решила не продолжать борьбу.

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск позвонила в музыкальную школу, где все произошло. Завуч объяснила, почему ребенка не смогли зачислить.

- В классе по обучению игре на гитаре у нас предпрофессиональная программа. Она в несколько раз сложнее, чем обычная общеобразовательная и обязывает исполнять федеральные государственные требования. У нас учились дети с аутизмом и учатся до сих пор. Никаких препятствий мы не чиним. Они точно так же проходили вступительные прослушивания,- объяснила КП-Новосибирск завуч музыкальной школы.

- Какой балл был у мальчика и почему его не зачислили?

- Из 40 нужных ребенок набрал всего 21 балл. Порог для прохода у нас 32 - 33 балла. У этого мальчика слабая координация и метроритмические данные, что обусловлено его диагнозом, замедленная моторика. При обучении игре на гитаре это необходимые навыки.

- Как у вас прошел разговор с мамой?

- Мы с ней долго говорили, все было спокойно. Я объяснила маме мальчика, почему они не проходят, посоветовала обратиться в кружки, где обычная общеразвивающая программа.

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