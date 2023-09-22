«Меня мама бум»: житель Новосибирска обвиняет бывшую в избиении трехлетнего сына

Молодые люди не были женаты, а после того, как у них родился ребенок, вообще не могут жить мирно. Фото: предоставлено Гурамом/соцсети

Новосибирец обвиняет мать своего трехлетнего сына в избиении ребенка. Мужчина утверждает, что мальчик сам ему про это сказал. «Мама меня бум», - цитирует слова сына отец. Это не все проблемы папы: он утверждает, что бывшая не дает видеться с сыном в обозначенное судом время. Папа хочет, чтобы сын жил с ним. Мама резко против. КП-Новосибирск выслушала обе стороны конфликта.

«Я ТЕБЯ В ДЕТСКИЙ ДОМ ОТПРАВЛЮ»

Начнем с предыстории. Быстротечный роман Лены* и Гурама* начался в 2020 году. Девушка приехала покорять Новосибирск из Киселевска со старшим сыном. Устроилась работать в кафе, хозяином которого был Гурам.

- Я не собирался на ней жениться. Но против ребенка никогда не был. Мы три месяца встречались, она забеременела. Отношения не складывались, она уехала беременная в Киселевск. Там родила, а после я ее забрал в Новосибирск, - рассказал КП-Новосибирск Гурам, отец мальчика.

По словам Гурама, дома спокойствия не было: ссорились из-за любой мелочи. Когда младшему сыну стукнуло полгода, Лена собрала вещи и уехала с детьми в Киселевск.

- Я обсуждал с родными ее поступок. Моя мама тогда сказала, что ждать он нее хорошего не надо: ее старший сын показывал синяки на теле и говорил, что мама его пинала. При мне лично она била его по губам за то, что он не мог съесть тарелку супа, и говорила: «Я тебя в детский дом отправлю». Шутка у нее такая, потому что она сама сирота, - объясняет Гурам.

ШЛЕПАЕТ ПО ПОПЕ И КРИЧИТ

Время общения отца с сыном установил в итоге Киселевский суд. Согласно документу Гурам мог видеться с ребенком ежемесячно на первой и четвертой неделе месяца по месту жительства мальчика, с 3 лет и старше на второй неделе месяца мог забирать сына с ночевкой с субботы на воскресенье, летом мальчика можно было забирать в июле на месяц.

- У нас общение какими-то волнами. То все хорошо было и Лена отдавала ребенка спокойно, то начинались непонятные истерики. Как-то раз приехал, а она не дала мне увидеться с мальчиком. Позвонил приставам, они ей штраф выписали. И так регулярно происходит, - говорит Гурам.

По словам отца мальчика, он платит алименты. Ежемесячно высылает 5 тысяч рублей, кроме того, заказывает им домой продукты, а когда забирает сына, покупает одежду. Недавно на день рождения подарил мальчику велосипед.

- У нас постоянные «качели». Лена то закинет меня в черный список, то достанет оттуда. Я и с приставами к ней приходил, с горем пополам пускала на порог. Недавно я снова сына забирал, и он мне сказал: «Мама меня бум». Я понял, что она его бьет. Шлепает по попе за то, что он плохо ест. Да и ребенок не развивается никак. Он в 3 года почти не говорит, - возмущается отец.

Сейчас Гурам подал иск к бывшей. Он хочет, чтобы сын жил с ним. Елена подала другой иск - хочет изменить порядок общения сына с отцом.

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск связалась с Еленой. Женщина уверяет, что не чинит препятствий в общении отца и сына.

- Когда я забеременела, то поняла, что ребенок тут никому не нужен. До последнего не говорила, что в положении. Собрала вещи и уехала. Родила и сообщила Гураму, что у него теперь есть сын. Они с мамой позвали меня обратно в Новосибирск. Я решила приехать и попробовать все заново начать, - поделилась с КП-Новосибирск Елена.

По словам женщины, сначала все было хорошо, но потом бывший стал поднимать на нее руку. Например, за то, что она курит.

- Мне все его родные говорили: «Терпи, так надо». В итоге я все равно уехала с сыновьями. Младшему тогда было полгода. Я оставила в Новосибирске все: телевизор, коляски, кроватки, стиральную машину, - продолжает женщина.

Елена уверена, что бывший просто хочет отобрать у нее сына. Никаких препятствий для их общения мама не создает.

- Сын всегда к ним ездит, я не против. Но я же вижу, что он оттуда возвращается другим. Например, я памперс сняла, а они надели, я учу ложку держать, а они - наоборот, - уточняет Елена.

- Вы бьете сына?

- Могу только по попе шлепать, не больше. Гурам приезжал, снимал сына на видео, мол, я его тут избиваю. Но это не так!

Елена утверждает, что ребенка иногда не дает, потому что Гурам приезжает в неустановленные часы. Например, когда малыш спит в детском саду на сон-часе.

- Он всем говорит, что я наркоманка и алкашка. Приезжает в неустановленные часы, я не вывожу к нему ребенка, так он звонит приставам, и мне штрафы выписывают. Алименты он платит, но они смешные. Мы вообще договаривались, что он будет платить половину прожиточного минимума - 7 тысяч. Пару раз он их прислал и все.

Елена подала иск, чтобы изменить время свиданий отца и сына, сделать их только в выходные, потому что мальчик ходит в садик и среди недели специально выдергивать его неудобно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к Наталье Высоцкой, руководителю центра защиты прав и семьи. Она объяснила, можно ли шлепать ребенка по попе.

- Каждый из родителей обязан защищать права своего ребенка. Если один родитель предпринимает противоправные действия в отношении ребенка, а шлепать по попе - это побои, то второй родитель должен принять меры. Он должен подать заявление в отдел ПДН, чтобы мать проверили, - прокомментировала КП-Новосибирск Наталья Высоцкая.

- Если отец приезжает по графику, установленному судом, но ребенок спит в саду, что делать в этом случае?

- Мама не обязана будить ребенка. Она должна действовать в интересах мальчика. Если сейчас график не соответствует расписанию ребенка, то нужно подавать в суд, чтобы порядок общения был изменен.

* Имена изменены.

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